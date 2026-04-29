İhlas Haber Ajansı
Hurda toplarken hazine buldu… 128 tarihi eser gün yüzüne çıktı
Sivas’ın Gürün ilçesinde çöplükte hurda toplayan bir vatandaş, aralarında 102 sikke ve çeşitli tarihi objelerin bulunduğu toplam 128 parçalık eser buldu. Sivas Müze Müdürlüğü’ne teslim edilen eserlerin, yapılan incelemelerle koruma altına alındığı bildirildi.
102 SİKKE, 11 YÜZÜK, 3 HEYKEL…
Gürün ilçesinde hurdacılık yapan Mehmet Özdemir, çöplükten hurda topladığı sırada birçok tarihi olduğunu değerlendirdiği materyal gördü. Özdemir, çöplük içindeki hurdanın içinden topladığı onlarca tarihi eseri alarak durumu yetkililere bildirdi.
Yapılan incelemeler sonucunda tarihi eserlerin 102 sikke, 11 yüzük, 7 obje, 3 heykel, 2 mühür, 1 ok ucu, 1 yüzük parçası, 1 madeni paradan oluştuğu belirlendi.
HEPSİ MÜZE YOLUNDA
Bizi Takip Edin
YORUMLAR