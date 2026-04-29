İhlas Haber Ajansı
Paylaşımları yüzünden gözaltına alınmıştı! O öğretmen akıl hastanesine yatırıldı
Adana'da beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan M.A., sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı. Şahıs mahkeme kararıyla Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı.
Yaşam 2 saat önce
Adana'da sosyal medya üzerinden hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlar yapan beden eğitimi öğretmeni M.A., şikayet üzerine gözaltına alındı.
- M.A.'nın şikayet üzerine gözaltına alındığı belirtildi.
- Öğretmen M.A.'nın öncesinde emniyete giderek kendisinin tehdit edildiğini iddia edip şikâyetçi olduğu öğrenildi.
- Gözaltı işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.
- İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
- M.A.'nın mahkemece Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldığı bildirildi.
Adana'da iddiaya göre, şahsi sosyal medya hesabı üzerinden kişi ve kurumları hedef alarak küfür, hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlar yapan beden eğitimi öğretmeni M.A., şikayet üzerine gözaltına alındı.
Öte yandan, M.A.'nın öncesinde emniyete giderek kendisinin tehdit edildiğini iddia ederek şikâyetçi olduğu öğrenildi. Gözaltı işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen M.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. M.A. mahkemece, Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı.
