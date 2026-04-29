Adana'da beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan M.A., sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı. Şahıs mahkeme kararıyla Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı.

Adana'da iddiaya göre, şahsi sosyal medya hesabı üzerinden kişi ve kurumları hedef alarak küfür, hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlar yapan beden eğitimi öğretmeni M.A., şikayet üzerine gözaltına alındı.

Öte yandan, M.A.'nın öncesinde emniyete giderek kendisinin tehdit edildiğini iddia ederek şikâyetçi olduğu öğrenildi. Gözaltı işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen M.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. M.A. mahkemece, Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı.

