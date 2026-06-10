Türkiye Gazetesi
ABD'deki İngiltere - Kosta Rika maçına yağmur engeli
İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçı olan Kosta Rika karşılaşması, Orlando'daki kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi.
2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda yer alan İngiltere'nin, Kosta Rika ile karşılaşacağı son hazırlık mücadelesine yağmur engeli.
Orlando'daki Inter&Co Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlaması planlanan İngiltere-Kosta Rika maçı, şiddetli sağanak nedeniyle oynanamadı.
Yıldırım tehlikesine karşı taraftarlara "sığınaklara geçmeleri" uyarısı yapıldı, saha zemini sular altında kaldı.
Perşembe günü başlayacak Dünya Kupası'nda Orlando, hiçbir maça ev sahipliği yapmıyor.
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