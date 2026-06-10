ABD Kadın Milli Takımı'nın Brezilya'yı 1-0 mağlup ettiği maçta tam 8 kırmızı kart çıkarken hakem performansı tepki çekti.

ABD Kadın Milli Takımı'nın Brezilya'yı mağlup ettiği karşılaşmaya sahadaki kaos ve hakem kararları damga vurdu.

BREZİLYA'YA 8 KIRMIZI

Büyük tartışmaya neden olan maçta, hakem kararları gündemin odağına oturdu; ev sahibi takımın oyuncularına ve teknik ekibine tam sekiz kırmızı kart çıktı.

Brezilya’nın gelecek yıl ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası öncesinde üst düzey bir hazırlık maçı olması beklenen karşılaşma, Arena Castelao’da tam bir kaosa dönüştü.

HEM SAHADAKİLER HEM KULÜBEDEKİLER ATILDI

İspanyol hakem Paola Cebollada Lopez, Brezilya teknik ekibinden dört, oyuncu grubundan dört ismi kırmızı kartla oyundan attı.

Brezilya'da Teknik Direktör Arthur Elias ile birlikte üç görevli ihraç edildi. Futbolculardan ise Beatriz, Tarciane, Kerolin ve Ludmila kırmızı kart gören isimler oldu.

KONUK ABD TEK GOLLE KAZANDI

Gerilimin zirveye tırmandığı maçı konuk ABD, 1-0'lık skorla kazanırken müsabakanın ardından güvenlik güçleri yoğun önlem aldı.

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