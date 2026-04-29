TUR 2026'da 4'üncü gün: Marmaris-Fethiye etabında Aniolkowski rüzgâr gibi
61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda (TUR 2026) 4'üncü gün geride kaldı. World Tour takımlarından Cofidis’in Polonyalı sporcusu Stanislaw Aniolkowski, Marmaris-Fethiye etabını ilk sırada tamamladı.
CAHİT EROĞUL - İzmir Çeşme'de 26 Nisan 2026 Pazar günü start alan, 8 etap sonunda 3 Mayıs 2026 Pazar günü başkent Ankara'da sona erecek TUR 2026'da, Marmaris-Fethiye etabını World Tour takımlarından Cofidis’in Polonyalı sporcusu Stanislaw Aniolkowski, 2 saat 52 dakika 51 saniyelik derecesiyle kazandı.
TAKIMININ YARDIMINI DEĞERLENDİRDİ
Etabın son kilometrelerinde Cofidis, Aniolkowski'yi birinci getirmek için çok çalıştı. Son metrelerde müthiş bir finiş kapışması yaşandı. Aniolkowski, harika bir atakla takımının yardımını geri çevirmedi ve etabı birinci bitirdi.
61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun en uzun etabı olan 180,7 kilometrelik Patara-Kemer arasındaki yarış 30 Nisan Perşembe günü koşulacak. Marmarnis-Kıran arasındaki kraliçe etabını kazanan ve genel klasmanda birinciliğini koruyan Khern Pharma takımının sporcusu Ivan Ramiro Sosa, yarınki yarışta da turkuaz mayoyu taşımaya devam edecek.