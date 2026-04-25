Türkiye'nin en prestijli uluslararası spor organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 2026 yılında "60+1. yılında yeni bir başlangıç için hazır" sloganıyla, bisikletin köklü geleneğini geleceğe taşıyor. 26 Nisan 2026 Pazar günü İzmir-Çeşme'den start alacak TUR 2026, 8 etap sonunda 3 Mayıs 2026 Pazar günü başkent Ankara'da görkemli bir finalle sona erecek.

CAHİT EROĞUL - TUR 2026, 60 yılı aşan mirasını geleceğe taşıyarak Türkiye'nin doğasını, tarihini, kültürünü ve hayat biçimini dünyaya anlatan güçlü bir uluslararası vitrin. Bu yıl yarış, Çeşme'den başlayarak Türkiye'nin farklı coğrafyalarını katedecek, bir dönem TUR'un klasikleşen bitiş etabı olan Ankara'da tamamlanacak.

5 ŞEHİR, 20 İLÇE, 60 KÖY…

Toplam 1.164 kilometrelik parkur, 8 etap boyunca Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerini birbirine bağlayacak. Yarış; 5 şehir, 20'nin üzerinde ilçe ve 60'a yakın köy, kasaba ve yerleşimden geçecek. Etaplar boyunca Türkiye'nin yerel yaşamını, üretim kültürünü ve coğrafi çeşitliliğini dünya ile buluşturacak.

26 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek TUR 2026 kapsamında, 8 gün ve 8 etap boyunca toplam bin 133,5 kilometrelik parkur geçilecek.

26 Nisan'da İzmir Çeşme'den başlayarak Ege'nin rüzgârlı yollarından, Aydın'ın verimli ovalarından ve Muğla'nın dağlık coğrafyasından geçerek Akdeniz kıyılarına ulaşacak.

Marmaris, Fethiye ve Kemer hattında turkuaz kıyılar ve ormanlar eşliğinde ilerleyen peloton, Antalya'dan Toros Dağları'na tırmanarak 1.850 metre rakımlı Feslikan zirvesine ulaşacak. Feslikan tırmanışı, "Kraliçe Etap" olarak öne çıkıyor. Bir sonraki gün yeniden hızlanarak Antalya şehir etabında sprinterlerin sahnesine dönüşecek.

Bu büyük yolculuk, finalde Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbinde, Ankara'da tamamlanacak. Yarışın son etabı; Beştepe, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Anıtkabir aksında koşulacak parkuruyla yalnızca sportif değil, aynı zamanda simgesel bir anlam taşıyacak. TUR, böylece Türkiye'nin tarihsel mirası ile modern yüzünü aynı sahnede buluşturarak güçlü bir final sunmayı amaçlıyor.

TUR 2026 etapları

26 Nisan: Çeşme - Selçuk (154,7km)

27 Nisan: Aydın - Marmaris (162,8km)

28 Nisan: Marmaris - Kıran (133,7km)

29 Nisan: Marmaris - Fethiye (131,4km)

30 Mayıs: Patara - Kemer (185,9)

1 Mayıs: Antalya - Feslikan (131km)

2 Mayıs: Antalya - Antalya (156,1km)

3 Mayıs: Ankara - Ankara (108,4km)

