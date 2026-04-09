61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR), 26 Nisan-3 Mayıs arasında 8 etap, 23 takım, 27 ülke ve 161 bisikletçinin katılımıyla; Çeşme’den start alıyor.

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu göz kamaştıracak! Rekor katılım

Çeşme’den Ankara’ya 1.133,5 kilometrelik 5 şehir, 20 ilçe, 60'ı aşkın kasaba, köy ve yerleşim yerinden geçen turun 2026 parkur ve TUR’a katılacak takımlar, AKM’de tanıtıldı.



Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) yol bisikletinde ProSeries kategorisinin en prestijli yarışlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu; yüzlerce araçtan oluşan dev konvoyu, küresel yayın gücü ve uluslararası etkisiyle bir kez daha dünya sahnesine taşıyacak.



“Gelenekten Geleceğe” temasıyla duyurulan TUR 2026, Türkiye’nin doğasını, tarihini, kültürünü ve yaşam biçimini dünyaya anlatan güçlü bir vitrin olacak.



Rota Çeşme’den Ankara’ya…

Bu yıl yarış, Çeşme’den başlayarak Türkiye’nin farklı coğrafyalarını kat edecek ve 1969–1979 yılları arasında beş kez TUR’a ev sahipliği yapmış olan Ankara’da Türkiye’nin kalbinde tamamlanacak.

Görkemli tanıtım



Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Hasan Yıldırım, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof.Dr. Veli Ozan Çakır, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan'ın yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Spor Pazarlama Müdürü Serhan Sarı, Türk Hava Yolları Sponsorluk Müdürü Yunus Özleyen, Türk Telekom Sponsorluk Yönetimi Müdürü Sinem Özmen sponsor markaların temsilcileri, çok sayıda medya mensubu ve bisiklet ailesinin katılımıyla gerçekleşti.



Yıldırım, ''Tur güçlü bir marka''



Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Sayın Hasan Yıldırım; “Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 60 yılı aşkın süredir istikrarlı şekilde büyüyerek uluslararası ölçekte güçlü bir marka haline gelmiştir. Türkiye’nin gücünü, kültürel zenginliğini ve organizasyon yetkinliğini dünya sahnesine taşıyan en önemli değerlerimizden biridir.

Anadolu’nun eşsiz yollarında ilerleyecek rota boyunca ülkemizin doğal ve kültürel zenginlikleri milyonlarca izleyiciye ulaşacak, Türkiye’nin uluslararası tanıtımına önemli katkı sağlayacaktır'' dedi.



Çakır, ''Hedef, zirve!''



Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof.Dr. Veli Ozan Çakır; “Türk sporu adına her fırsatta ifade ettiğimiz gibi sporda süreklilik büyük önem taşımaktadır. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 61. kez düzenleniyor olması da organizasyonu daha değerli ve anlamlı kılmaktadır.

Amacımız, 2036 Olimpiyatları’nın İstanbul’da düzenlenmesi halinde Türk bisikletini zirvede görmek.'' dedi.



Müftüoğlu, ''Sürekli gelişiyoruz!''



Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu; “20–25 yıl önce ülkemizdeki yol bisikleti kullanım oranlarıyla bugünü kıyasladığımızda, toplumda ne kadar yaygınlaştığını açıkça görebiliyoruz. Uluslararası alanda da önemli bir temsil gücüne ulaştık. Dünya Bisiklet Federasyonu yönetim kurulunda görev alıyor olmak, Türk bisikleti adına son derece kıymetli bir gelişme. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu bu gelişimin en önemli yapı taşlarından biri.'' diye konuştu.

