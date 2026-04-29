Kıskanmak dizisi yayın süreci boyunca içerdiği bazı temalar nedeniyle tartışmaların odağına yerleşmişti. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yapımda işlenen bazı sahnelerin toplumsal değerlere aykırı olduğu gerekçesiyle inceleme başlatmıştı. Yapılan değerlendirme sonucunda, yayın ihlali tespit edilerek kanala geçtiğimiz Şubat ayında idari para cezası uygulandı. Yaşanan gelişmelerin ardından ise ''Kıskanmak final mi yapıyor, final bölümü ne zaman?'' sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Kıskanmak dizisinde evlilik dışı ilişkiler ve ihanet temalarının yoğun şekilde işlenmesi, sosyal medyada da geniş yankı buldu. İzleyicilerden gelen yoğun eleştiriler sonucu RTÜK Kıskanmak dizisine ceza vermişti. Şimdi ise dizinin yayına son vereceği bilgisi paylaşıldı. Peki, Kıskanmak final mi yapıyor, final bölümü ne zaman?

KISKANMAK FİNAL Mİ YAPIYOR?

Kıskanmak için ekran yolculuğunu sonlandırma kararı alındı. Sezon sonuna yaklaşılırken final yapacak yapımlar arasına giren dizi, yayın hayatını Mayıs ayında tamamlayacak.

KISKANMAK FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Dizinin final tarihi netleşti. Kıskanmak 19 Mayıs 2026 tarihinde yayınlanacak 33. son bölümüyle ekranlara veda edecek.

KISKANMAK NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Final kararının arkasında en önemli etkenlerden biri izlenme oranlarının beklentilerin altında kalması oldu. Dizi zaman zaman dikkat çeken çıkışlar yakalasa da genel performansın düşük olduğu belirtildi. Bunun yanı sıra içerikte yer alan bazı sahneler ve temalar kamuoyunda tartışmaya neden olmuştu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yapılan incelemelerde, yayın ilkelerine aykırılık gerekçesiyle kanala idari para cezası uygulandı.

KISKANMAK BİTİYOR MU, YENİ SEZON YOK MU?

Alınan karar doğrultusunda dizinin yeni sezonla devam etmesi planlanmıyor. Final bölümüyle birlikte hikaye tamamen sona erecek.

