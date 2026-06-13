Fenerbahçe yönetimi, taraftarların uzun süredir dile getirdiği talebi hayata geçirerek Maraton Alt E Tribünü'ndeki VIP bölümünü kaldırma kararı aldı. Yaklaşık 370 VIP koltuğun standart tribüne dönüştürüleceği düzenleme sonrası kapasite 670 kişiye çıkacak. Çalışmaların sezonun ilk resmi maçına kadar tamamlanması hedefleniyor.

Fenerbahçe'de başkanlık görevine yeniden seçilen Aziz Yıldırım yönetimi, uzun yıllardır taraftarların gündeminde yer alan tribün düzenlemesi konusunda ilk adımı attı. Sarı-lacivertli kulüp, Ülker Stadyumu'nda Maraton Alt E Tribünü'nde bulunan VIP bölümün kaldırılarak standart tribün düzenine dönüştürüleceğini duyurdu.

Aziz Yıldırım

TRİBÜN KAPASİTESİ ARTACAK

Kulüpte başlatılan renovasyon çalışmaları kapsamında VIP olarak kullanılan yaklaşık 370 koltuk kaldırılacak. Yapılacak dönüşümün ardından söz konusu blok standart tribün formatına kavuşacak ve kapasitesi yaklaşık 670 kişiye ulaşacak.

Böylece daha fazla taraftarın takımına destek verebilmesi amaçlanırken, özellikle maçların kritik anlarında tribün bütünlüğünün sağlanmasının da hedeflendiği ifade edildi.

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KOMBİNE SAHİPLERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Düzenlemeden etkilenecek kombine sahipleriyle kulüp yetkililerinin birebir görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi. Taraftarlara yeni oturma planı ve süreç hakkında detaylı bilgilendirme yapılırken, mağduriyet yaşanmaması için alternatif çözümler üzerinde çalışıldığı belirtildi.

MALİYET KULÜP BÜTÇESİNE YANSITILMAYACAK

Fenerbahçe yönetimi, tribünde gerçekleştirilecek dönüşümün maliyetinin kulübün mevcut bütçesine ek yük oluşturmayacağını açıkladı. Çalışmaların yönetimin kendi kaynaklarıyla karşılanacağı belirtilirken, projenin kısa sürede tamamlanması için yoğun mesai harcanıyor.

Aziz Yıldırım

İLK MAÇA YETİŞTİRİLECEK

Cuma günü başlayan inşaat çalışmalarının yeni sezon öncesinde tamamlanması planlanıyor. Yönetim, ilk resmi iç saha karşılaşmasına kadar tüm işlemlerin bitirilmesini ve yenilenen tribünün taraftarların kullanımına açılmasını hedefliyor.

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