Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Dusan Vlahovic'in yıllık 8 milyon Euro maaş ve 15 milyon Euro imza parası talep ettiği öne sürüldü. Juventus'ta göreve gelen Luciano Spalletti'nin de Sırp yıldızın takımda kalmasını istemesi transferi daha da zorlaştırdı.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer gündeminin dikkat çeken isimlerinden biri de Dusan Vlahovic olmuştu. Juventus ile sözleşmesinin sonuna gelen Sırp golcünün siyah-beyazlıların listesinde yer aldığı belirtilirken, transferin gerçekleşmesinin önündeki engeller de ortaya çıkmaya başladı.

Dusan Vlahovic

MAAŞ VE İMZA PARASI TALEBİ YÜKSEK

Avrupa futbolunun önemli santrforları arasında gösterilen 26 yaşındaki futbolcunun, sezonluk 8 milyon Euro maaş talep ettiği öğrenildi. Vlahovic'in ayrıca sözleşme imzalaması halinde 15 milyon Euro seviyesinde imza parası istediği öne sürüldü.

Bu rakamların, mali disiplin çerçevesinde hareket eden Beşiktaş yönetimi açısından transfer sürecini oldukça zorlaştırdığı değerlendiriliyor.

Dusan Vlahovic

SPALLETTI'DEN VLAHOVIC VETOSU

Juventus'un yeni teknik direktörü Luciano Spalletti'nin de Sırp yıldızın takımda kalmasından yana olduğu aktarıldı. Tecrübeli çalıştırıcının, fizik gücü ve ceza sahasındaki etkinliği nedeniyle Vlahovic'i kadro planlamasında önemli bir parça olarak gördüğü kaydedildi.

2022 yılında Fiorentina'dan yaklaşık 80 milyon Euro bonservis bedeliyle Juventus'a transfer olan Vlahovic, geride kalan sezonda çıktığı maçlarda 10 gol ve 2 asist katkısı vererek takımının hücum hattında önemli rol üstlenmişti.

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