TRT 1 ekranlarının uzun soluklu yapımları arasında yer alan Gönül Dağı dizisi için merak edilen sezon finali tarihi netlik kazandı. İzleyicinin yakından takip ettiği yapım için '' Gönül Dağı sezon finali ne zaman?'' merak edilirken mevcut sezonunu Haziran ayında tamamlanması bekleniyor.

Yayın döneminin sonuna yaklaşılırken TRT 1’in dizileri için de kararlar peş peşe gelmeye başladı. Kanalın farklı projeleri için hem final hem de devam kararları açıklanırken, yüksek izlenme oranlarına sahip yapımların yeni sezonda da devam edeceği tahmin ediliyor. Peki, Gönül Dağı sezon finali ne zaman?

Gönül Dağı 6 Haziran 2026 Cumartesi akşamı yayınlanacak olan 220. bölümüyle sezon finali yapacak. Cumartesi akşamlarının sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı sezon kapanışını devam kararı ile beraber yapmaya hazırlanıyor.

Sezon finali öncesinde ise dizinin 2 Mayıs tarihinde özel bir bölümle ekrana geleceği bilgisi paylaşıldı.

YENİ SEZON KARARI VERİLDİ

Yayın hayatına 6. sezonuyla devam eden Gönül Dağı için daha önce final iddiaları gündeme gelmişti. Ancak yapımın elde ettiği izlenme oranları ve izleyici ilgisi doğrultusunda yeni sezon kararı alındı.

TRT 1’in sevilen projeleri arasında yer alan Gönül Dağı dizisinin Eylül ayında başlayacak yeni yayın döneminde 7. sezonuyla izleyici karşısına çıkması planlanıyor.



