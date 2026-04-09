Ekranların sevilen yapımlarından Kızılcık Şerbeti dizisinin sezon finali tarihi belli oldu. 5. sezon onayı alan "Kızılcık Şerbeti" dizisi mayıs ayında ekran macerasına ara verecek. Peki, "Kızılcık Şerbeti" dizisi sezon finali ne zaman yapacak?

Kadrosu tamamen değişen Kızılcık Şerbeti dizisinin sezon finali tarihi netleşti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti 22 Mayıs akşamı ekrana gelecek 138. bölümüyle sezon finali yapacak ve yeni yayın döneminde 5. sezonuyla ekrana gelecek.

KADROYA YENİ BİR KARAKTER KATILACAK

Altuntaş, sezon finali öncesinde Seray Kaya'nın canlandırdığı Başak karakterinin kardeşi Asaf'ın diziye dahil olacağını açıkladı.



136. bölüm itibarıyla diziye katılması planlanan karakterin, yeni sezonda da hikâyede yer alması hedefleniyor. Rol için görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, dizinin sezon finaline nasıl bir hikâyeyle gideceği merak ediliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası