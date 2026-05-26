İstanbul Mecidiyeköy'de bir sürücü, benzin deposunda sızıntı olan otomobili el frenini çekmeyerek terk edince araç kaza yaptı. Reklam tabelasına çarpan otomobil alevlere teslim oldu.

Bayram öncesi trafiğin azaldığı İstanbul'da korkunç bir kaza meydana geldi. Mecidiyeköy Merkez Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında İzmit'ten arkadaşının ziyaretine gelen Mustafa Arslan, 41 AYN 534 plakalı otomobiliyle dönüşe geçti.

EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTU

Caddede seyir halinde olan Arslan'ı diğer sürücüler, aracının benzin deposunun sızdırdığı yönünde uyardı. Bunun üzerine duran Arslan el frenini çekmeyi unuttu. Harekete devam eden otomobil, yaklaşık 20 metre ilerledikten sonra yol kenarındaki kaldırıma çarparak durdu.

ALEV ALDI

Yanmaya başlayan otomobilden alevler yükselmeye başladı. Araca önce trafik ekipleri ardından itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araçta büyük çapta hasar oluştu.

