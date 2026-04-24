TRT 1’in ilgiyle takip edilen dizisi Taşacak Bu Deniz ile ilgili, milli maçlar ve resmi tatiller nedeniyle erken sezon finali yapacağı yönündeki iddialar izleyiciler arasında gündem olmuştu. Bu durum kısa süreli bir belirsizliğe yol açmıştı. Söz konusu söylentilerin ardından dizinin sezon finali tarihi netlik kazandı.

Geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Taşacak Bu Deniz, özellikle sosyal medyada büyük bir etkileşim yakaladı. Deniz Baysal, Ulaş Tuna Astepe, Ava Yaman, Burak Yörük gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin sezon finali tarihi merak konusu olmuştu.

5 HAZİRAN CUMA SEZON FİNALİ YAPACAK

Diziyle ilgili beklenenden erken final yapacağı yönündeki bazı iddialar izleyicilerde endişe oluştururken, Taşacak Bu Deniz’in sezon finali tarihi resmiyet kazandı. Yapılan planlamaya göre dizi, herhangi bir değişiklik olmaması halinde 5 Haziran Cuma günü 31. bölümüyle sezon finali yapacak.

Taşacak Bu Deniz'de geri sayım başladı! Sezon finali tarihi belli oldu

YENİ BÖLÜMDE NELER VAR?

Öte yandan dizi, Cuma akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken, yayınlanan son fragmanda Eleni karakterine dair sahneler dikkat çekti. Fragman, dizide tüm gerçeklerin ortaya çıkacağına işaret etti.

Dizinin merakla beklenen 25. bölümü, 24 Nisan Cuma (bugün) saat 20.00’de ekranlarda olacak.

Heyecan dozunun arttığı yeni bölüm için ikinci fragman da yayınlandı.

ELENİ GERÇEKLERLE YÜZLEŞECEK

Taşacak Bu Deniz dizisinin merakla beklenen 25. bölümüne ait fragman, izleyiciyi sürükleyici gelişmelerin beklediğini ortaya koydu.

Yeni bölümde birçok sırrın açığa çıkacağı, Şerif’in Eleni’yi sattığına dair bir fotoğrafın ortaya çıkacağı görülüyor. Öte yandan Eleni’nin geçmişine dair kritik bilgilere ulaşması, hikayede dengeleri tamamen değiştirecek gelişmelere zemin hazırlıyor.

