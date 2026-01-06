Sabah alarmı çaldığında yeteri kadar uyuduğunuzu düşünmenize rağmen yataktan kalkmakta zorlananlardan mısınız? Güne halsiz başlıyor ya da günün ilk saatlerinde kendinizi yorgun ve bitkin mi hissediyorsunuz? Çoğu zaman “gece yeterince iyi uyuyamadım” diyerek geçiştirilen bu tablonun, aslında vücudun verdiği önemli bir sinyal olabileceğine işaret eden uzmanlar, hayatınızı gözden geçirmeyi öneriyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK’IN HABERİ - Sabah yorgunluğunun yalnızca uykusuzlukla açıklanamayacağını söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Füsun Topçugil, bu durumun stres, uyku kalitesi, yaşam tarzı ve bazı fizyolojik faktörlerle ilişkili olabileceğine dikkat dikkat çekti. Dr. Topçugil sabah yorgunluğunun sebeplerini şöyle sıraladı:

SIK UYANMAK BİTKİN BIRAKIYOR

Birçok kişi gece boyunca yeterli süre uyuduğunu düşünmesine rağmen sabahları dinlenmiş uyanamadığını ifade ediyor. Gece boyunca sık uyanmak, yüzeysel uyumak ya da vücudun kendini tamir ettiği derin uyku evrelerine yeterince geçememek, yenilenmeyi engeller. Bu durumda kişi sabah saatlerinde zihinsel ve fiziksel olarak yorgun hisseder.

KAN ŞEKERİ DENGESİNE BAKTIRIN

Sabah yorgunluğunun ardında bazen yaşam tarzından ziyade klinik bir tablo da yatabilir. Uykunun ötesindeki şu fizyolojik nedenlerin mutlaka sorgulanması gerekir. Nedir bu sebepler?

Anemi (kansızlık): Dokulara yeterli oksijen taşınamadığında vücut sürekli bir tasarruf modunda kalır ve sabahları ağır bir halsizliğe neden olabilir.

Vitamin ve mineral eksikliği: B12, D vitamini, Magnezyum ve Demir eksiklikleri kronik yorgunluğun en yaygın sebepleridir.

Tiroid fonksiyonları: Tiroid bezinin az çalışması (hipotiroidi), metabolizmayı yavaşlatarak kişinin ne kadar uyursa uyusun yorgun kalkmasına yol açabilir.

İnsülin direnci: Kan şekerindeki dengesizlikler, gece boyunca hücrelerin enerji alımını etkileyerek sabah yorgunluğunu tetikleyebilir.

UYKUDA SOLUNUM DURMASI: UYKU APNESİ

Uyku sırasında solunumun yüzeyselleşmesi ya da kısa duraklamalar yaşanması (uyku apnesi), uykunun dinlendirici etkisini tamamen yok edebilir. Bu durumun farkında olmayan kişiler, gece boyunca yüzlerce kez uyanmalarına rağmen bunu hatırlamaz. Ancak sabah uyandıklarında şiddetli baş ağrısı, ağız kuruluğu ve sanki hiç uyumamış gibi bir yorgunluk hissiyle karşılaşırlar.

AH O CEP TELEFONLARI

Zihinsel gerginlik, sadece uykuya dalmayı zorlaştırmakla kalmaz; aynı zamanda kortizol seviyelerini yükselterek vücudun gece boyunca tetikte kalmasına sebep olabilir. Bunun yanı sıra yatmadan hemen önce maruz kalınan telefon ve tabletlerin yaydığı mavi ışık, uyku hormonu olan melatonini baskılar. Bu da biyolojik saatimizi bozarak sabah yorgunluğunu kaçınılmaz hale getirir.

YANLIŞ YATAK SEÇİMİ

Sabah yorgunluğuna boyun, sırt ya da bel ağrılarının eşlik etmesi de oldukça yaygındır. Gece boyunca vücut yapısına uygun olmayan yatak ve yastık kullanımı, kasların kasılı kalmasına neden olur. Bu da sabahları hem yorgun hem de ağrılı uyanmaya yol açar.

SABAH YORGUNLUĞU NE ZAMAN DİKKATE ALINMALI?

Zaman zaman yorgun uyanmak normal kabul edilebilir; ancak bu durum bir rutine dönüştüyse profesyonel yardım alma vakti gelmiş demektir. Eğer bu yorgunluk haftalarca sürüyorsa, günlük iş performansınızı düşürüyorsa ve beraberinde unutkanlık, isteksizlik veya fiziksel ağrılar getiriyorsa, mutlaka bir iç hastalıkları uzmanına başvurulmalıdır. Kan tahlilleri ve gerekirse uyku testleri ile sorunun köküne inmek, yaşam kalitenizi geri kazanmanın ilk adımıdır.

