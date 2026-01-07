Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun görevdeki ilk yıllarında, Venezuela Merkez Bankası rezervlerinden 5.2 milyar dolar değerindeki toplam 113 ton altını İsviçre'ye transfer ettiği ortaya çıktı. 2013-2016 yılları arasında gerçekleşen bu transferlerin amacının ABD yaptırımları karşısında ülkenin zor durumdaki ekonomisini desteklemek ve döviz sağlamak olduğu belirtildi.

Reuters'ın haberine göre uluslararası gümrük verileri, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, görevde olduğu ilk yıllarda, Venezuela'dan İsviçre'ye yaklaşık 5.20 milyar dolar değerinde altın sevk ettiğini gösterdi.

Venezuela 2013-2016 yılları arasında İsviçre'ye, Merkez Bankası rezervlerinden 113 ton kıymetli metal gönderdi. İsviçre yayın kuruluşu SRF'nin bildirdiğine göre bu satışlar, o dönemde ABD’nin yaptırımlarına karşı hükümetin ülke ekonomisini ayakta tutmak için rezervlerindeki altını eritme çabalarının bir parçasıydı.

Maduro İsviçreye 5.2 milyar dolarlık altın sevketmiş! Nedeni şaşırtmadı

YAPTIRIMLAR ALTIN AKIŞINI DURDURDU

Altın akışı, 2017 yılından itibaren, Avrupa Birliği'nin (AB) çeşitli Venezuelalı kişi ve kuruluşlara insan hakları ihlalleri ve demokrasiyi zayıflatma suçlamalarıyla yaptırım uygulamaya başlamasıyla sıfırlandı. İsviçre, AB yaptırımlarını 2018'in başlarında benimsemiş olsa da, ülkenin Venezuela'dan altın ithalatına genel bir ambargo uygulamamıştı. Ancak, StoneX piyasa analisti Rhona O'Connell, ihracatın durmasının muhtemel nedenini "Venezuela Merkez Bankası'nın altınının tükenmesi" olarak açıkladı.

Altının, dünyanın en büyük altın rafineri merkezlerinden biri olan İsviçre'ye, genellikle işlenme, sertifikasyon ve yeniden sevkiyat amaçlarıyla transfer edildiği düşünülüyor.

MADURO’NUN KAÇIRILMASI VE VARLIKLARININ DONDURULMASI

Söz konusu altın transferlerinin ardından gelişmeler hız kesmedi. 3 Ocak'ta ABD özel kuvvetleri tarafından Karakas'tan kaçırılan Maduro, uyuşturucu kaçakçılığı ve narko-terör dahil olmak üzere çeşitli suçlamalarla New York’ta yargılanıyor.

Maduro’nun hukuksuz kaçırılışının hemen ardından, İsviçre hükümeti de harekete geçerek Maduro ve onunla bağlantılı 36 kişinin İsviçre'deki varlıklarını dondurma kararı aldı. İsviçre, dondurulan bu fonların tahmini değeri veya kaynağı hakkında herhangi bir bilgi vermezken, dondurulan bu varlıklar ile Merkez Bankası'ndan transfer edilen altınlar arasında herhangi bir bağlantı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

