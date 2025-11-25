Restorasyonda kullanılacak iskele için Ayasofya Camii'ne kamyonların girmesi dikkat çekti. Bilim kurulu ise iddiaların aksine araçların çok katmanlı özel bir zemin üzerinden camiye sokulduğunu ve "sıfır risk" oluşturduğunu söyledi.

Ayasofya Camii’nde devam eden restorasyon çalışmaları çerçevesinde kurulmaya başlanan iskele için iç mekâna kamyonların girmesi gündeme oturdu. Sosyal medya yorumlarında ise kamyonların yapının tarihî zeminine zarar verdiği iddia edildi.

Ayasofyaya kamyonlar zarar verildiği iddia edildi! Katmanlı platform kuruldu, tarihi zemin korundu!

Tarihsel Çevre ve Yapı Korumacıları Derneğinden yapılan açıklamada da ağır makinelerin abidevi yapılara alınamayacağı savunuldu. Ancak Vakıfl ar Genel Müdürlüğü bu iddiaları yalanladı.

Türkiye gazetesine açıklama yapan Ayasofya Camii Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Güleç, kararın bilim kurulunca yaklaşık bir yıl süren araştırmalar ve zemin testleri sonrasına alındığını söyledi.

Prof. Güleç, kamyonların restorasyon iskelesinin kurulumu için kontrollü bir şekilde camiye sokulduğunu ve bu yapılmadan önce çok katmanlı “özel bir koruma platformu” oluşturulduğunu ifade etti. Güleç, caminin zeminine önce “geotekstil” adı verilen bir malzeme serildiğini, sonrasında kum konulduğunu, ardından ahşap ve en son metal tabakalar yerleştirildiğini anlattı.

Böylece ağırlığın dağılarak tarihî zeminin zarar görmediğini kaydeden Prof. Güleç, uygulamanın sıfır risk taşıdığını savundu. Güleç “Kamyonların yükü, neredeyse üç insanın zemine bastığında meydana getirdiği yüke eş” ifadelerini kullandı. Çalışmalarda kullanılması planlanan en büyük araç 45 ton ağırlığında ve bu vasıtanın metrekareye düşen ağırlığı ise 6 ton. Bilim Kurulu, hazırlanan özel zeminin bunu güvenle taşıyacağını düşünüyor.

KUBBEDE EN BÜYÜK RESTORASYON

Vakıfl ar Genel Müdürlüğünce Ayasofya’nın kubbesinde tarihin en büyük restorasyonu yapılıyor. Bu çerçevede kubbenin üzerindeki kurşun kaplamaların sökülerek depreme dayanıklı hâle getirilmesi planlanıyor. Caminin içinde kurulmaya başlanan iskelenin ise dışarıda yapılacak çalışmalar esnasında kubbe içindeki mozaikleri muhafaza fonksiyonu göreceği ifade ediliyor. Çelik platformdan oluşan iskelenin 43,5 metre uzunluğunda dört ana kolon üzerine kurulması bekleniyor. Restorasyon esnasında caminin ibadete açık tutulacağı kaydedildi.

MURAT ÖZTEKİN

