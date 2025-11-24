Belçika’da hükümetin kemer sıkma paketine ve iş kanunundaki değişikliklere karşı sendikaların başlattığı üç günlük ulusal grev, ülkeyi adeta felç etti. Pazartesi sabahı duran trenler ve aksayan toplu taşıma, Salı günü okullara ve hastanelere sıçradı; Çarşamba günü ise ülkenin iki büyük havalimanının tamamen kapanması bekleniyor. Brüksel’den Paris’e kadar seferlerin iptal edilmesiyle, Avrupa genelinde binlerce yolcu yollarda kaldı.

Belçika, hükümetin harcama kesintileri ve iş kanununda planladığı değişikliklere karşı sendikaların üç günlük ulusal grev çağrısı yapmasıyla adeta kilitlendi.

Pazartesi sabahı başlayan eylemler, toplu taşımadan okullara ve havalimanlarına kadar hayatın her alanını etkiliyor.

TRENLER DURDU, TOPLU TAŞIMA AKSADI

Grevlerin ilk aşamasında demiryolu ve toplu taşıma çalışanları iş bıraktı. Ulusal demiryolu şirketi SNCB, bazı hatlarda tren seferlerinin üçte birine kadar düşeceğini duyurdu. Brüksel–Paris arasında sefer yapan çok sayıda Eurostar treni iptal edildi.

Başkentte metro, otobüs ve tramvay hatlarında da ciddi aksamalar yaşanıyor.

SALI GÜNÜ OKULLAR VE HASTANELER KAPANACAK

Grevler Salı günü genişleyerek kamu hizmetlerine sıçrayacak. Okullar, kreşler, yerel idareler ve hastanelerde iş bırakma eylemleri yapılacak. Kamu hizmetlerinde ciddi aksaklıklar bekleniyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ GENEL GREV: HAVALİMANLARI TAMAMEN DURACAK

Sendikaların üçüncü gün için çağrısı tam kapsamlı genel grev. Çarşamba günü ülkenin en yoğun iki havalimanı olan Bruxelles-Zaventem ve Charleroi’de hiçbir uçuşun yapılamayacağı açıklandı.

Uçuş iptallerinin on binlerce yolcuyu etkilemesi bekleniyor.

GREVLERİN HEDEFİNDE BAŞBAKAN DE WEVER VAR

Sendikalar, Başbakan Bart De Wever’i hükümetin sosyal programlarını “tasfiye etmekle” suçluyor. Ülkenin Avrupa’nın en yüksek borç yüklerinden birine sahip olmasının ardından De Wever, işsizlik yardımları, emeklilik yapısı ve işgücü piyasasında geniş kapsamlı reformlara gitmek istiyor.

Ancak beş partili koalisyon içindeki görüş ayrılıkları nedeniyle reformların sadece küçük bir bölümü hayata geçirilebildi.

Sendikalar tarafından yapılan açıklamada, “Bu çağrı, sosyal programların ortadan kaldırılmasına karşı tüm hükümete yöneltilmiş bir uyarıdır” denildi. Sosyalist sendika FGTB ise Başbakanı “saygısızlık” ve “aşağılama” ile suçladı.

BRÜKSEL SOKAKLARI DAHA ÖNCE DE KARIŞMIŞTI

Ekim ayında on binlerce kişi Belçika sokaklarında yürüyerek hükümetin "acımasız" kemer sıkma planlarını protesto etmişti. Yeni grev dalgasının, koalisyon içi müzakerelerde baskıyı artırması bekleniyor.

MÜZEYYEN BIYIK

Haberle İlgili Daha Fazlası