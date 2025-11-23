Bu yılın son ALES oturumu bugün gerçekleştirilirken adayların gözü sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM, ALES 3 sonuç takvimini paylaşırken soru kitapçığı ve cevap anahtarının da gün içinde yayınlanması bekleniyor.

2025 ALES/3 oturumu 23 Kasım sabah saatlerinde başladı. Türkiye genelinde 163 binin üzerinde aday sınava katılım gösterirdi. Sınav sürecinin ardından en çok merak edilen konu sonuçların ne zaman ilan edileceği oldu. ÖSYM’nin duyurduğu takvim, adaylara planlama açısından net bir rehber sağlıyor.

ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 ALES 3 sınav sonuçları, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre 12 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişime açılacak. Sınava giren adaylar, sonuç ekranında sayısal, sözel ve eşit ağırlık puanlarını görüntüleyebilecek.

Sonuçların belirlenen tarihte açıklanması, özellikle lisansüstü eğitim başvurularına hazırlanan adaylar için süreç planlaması açısından önem taşıyor. ALES puanının 5 yıl geçerli olması, bu oturumdan alınan sonuçların uzun süre birçok başvuruda kullanılabileceği anlamına geliyor.

ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ALES sonuç tarihi açıklandı

2025 ALES 3 SONUÇ TARİHİ

Bu yılın üçüncü ve son ALES oturumu, 81 ilde 92 sınav merkezinde, toplam 407 bina ve 6 bin 460 salonda gerçekleştirildi. Sınava 163 bin 999 aday katılım gösterdi. Sınav, saat 10.15’te başladı ve 150 dakikalık sürenin ardından 12.30’da sona erdi. Adaylar, ÖSYM’nin sınav bitiminden sonra gün içinde yayımlaması beklenen soru kitapçığı ve cevap anahtarını takip ediyor.

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre ALES 3 sonuçları 12 Aralık 2025 tarihinde adaylara duyurulacak. Sonuçların ardından adaylar, puanlarını yüksek lisans ve doktora programları ile akademik personel başvurularında kullanabilecek.

ALES’E KAÇ KİŞİ KATILDI?

2025-ALES/3 oturumuna 163 bin 999 aday katıldı. Sınav, 81 ilde ve 92 sınav merkezinde yapıldı.

IREM ÖZCAN

