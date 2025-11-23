Kışın simgesi kestane hem kalbi koruyor hem de kolesterolü düşürüyor. Ancak uzmanlar, sosyal medyada dolanan '3-5 kestane bir dilim ekmeğe eşit' sözlerini doğruluyor: Yüksek kalorisi nedeniyle ölçülü tüketilmeli...

Havalar soğudu, kışın vazgeçilmesi kestane pazar tezgahlarında yerini almaya başladı. Sokaklardan buram buram kokular yükselmeye başlarken, ocaklarını yakan kestaneciler, soğuk akşamlarda vatandaşlara nostaljik bir lezzet sunuyor.

Havaların iyice soğumasıyla satışların belirgin şekilde arttığını ifade eden satıcılar, geçen yıl 100 gramı 80 liradan satılan kestanenin bu yıl 100 liraya alıcı bulduğu belirtti.

3 kestane 1 dilim ekmeğe eşit mi? Tok tutuyor, koruyor ancak yerken dikkat

KESTANENİN FAYDALARI ŞAŞIRTIYOR

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Senanur Canpolat, kestanenin yalnızca lezzetli değil aynı zamanda güçlü bir şifa kaynağı olduğunu belirtti. Kestanenin kansere karşı koruyucu etkisi bulunduğunu vurgulayan Canpolat, şu bilgileri paylaştı:

"Kestane; kalsiyum, magnezyum, manganez, fosfor, çinko ve potasyum gibi mineraller açısından oldukça zengindir. Kan basıncını düzenler, kalp ve damar hastalıklarına karşı korur. Flavonoidler açısından zengin olduğu için güçlü bir antioksidandır ve serbest radikallerin zararlarına karşı vücudu korur."

Canpolat, kestanenin kolesterol düşürücü etkisi olduğunu, ayrıca B1, B2, B9 ve C vitaminlerini de içeren besleyici bir tohum olduğunun altını çizdi.

UZMANINDAN '5 ADET' UYARISI

Diyetisyen Senanur Canpolat, özellikle kilo kontrolü amacıyla kestanenin ölçülü tüketilmesi gerektiğini belirterek önemli uyarılarda bulundu. Canpolat, "Üç büyük boy kestane yaklaşık bir dilim ekmeğe eşdeğer kaloriye sahiptir. Bir oturuşta 15 kestane tüketen bir kişi, beş dilim ekmek yemiş gibi olur ve 350 kalori alır. Bu nedenle günlük tüketim 5 adedi geçmemelidir" dedi.

Kestanenin orta glisemik indeksli bir besin olduğunu hatırlatan Canpolat, şeker hastalarının tüketimde dikkatli olması gerektiğini söyledi.

EN SAĞLIKLI PİŞİRME YÖNTEMİ HAŞLAMA

Uzmanlara göre kestane birçok şekilde pişirilebilse de en sağlıklı yöntem haşlama.

Dyt. Canpolat, haşlamanın hem kalori değerini düşürdüğünü hem de kestanenin nemini artırdığını belirterek, şu önerilerde bulundu:

"Kestane; tavada, fırında, közde veya haşlama olarak pişirilebilir. Ancak en sağlıklısı haşlamadır. Bu durum porsiyon kontrolünü ortadan kaldırmaz, yine ölçülü tüketilmelidir."

