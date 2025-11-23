Akademik kariyer planlayan lisansüstü adaylarının en çok merak ettiği konulardan biri olan ALES puanının geçerlilik süresi, ÖSYM ve YÖK kararları doğrultusunda yeniden gündeme geldi. Son değişikliklerle birlikte puanların kaç yıl kullanılabileceği adaylar için kritik önem taşıyor.

ÖSYM tarafından yılda üç kez düzenlenen ALES, hem yüksek lisans ve doktora başvurularında hem de akademik personel alımlarında temel sınavlardan biri olarak kabul ediliyor. Bu nedenle sınava katılan adaylar, aldıkları puanın kaç yıl boyunca geçerli olduğunu bilmek istiyor.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES sonuçları, ÖSYM tarafından yapılan düzenleme doğrultusunda açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerliliğini koruyor. Bu uygulama, YÖK'ün 2017’de aldığı kararla yürürlüğe girdi ve o tarihten itibaren yapılan tüm sınavlar için geçerli oldu. Böylece adaylar, tek bir sınavdan aldıkları puanı uzun bir süre boyunca farklı lisansüstü program başvurularında ve akademik kadro ilanlarında kullanabilir.

ALES NOTU 3 YIL MI, 5 YIL MI GEÇERLİ?

2017 öncesinde ALES puanları 3 yıl geçerli sayılıyordu. Ancak 27 Eylül 2017’de yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle bu süre 5 yıla çıkarıldı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 28 Haziran 2018 tarihli kararıyla 5 yıllık geçerlilik süresi kesinleşti. Bu kararla birlikte, 2017 sonrası yapılan tüm ALES sınavlarında geçerlilik süresi 5 yıl olarak uygulanıyor.

