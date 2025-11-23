2025 yılının üçüncü ve son ALES oturumu bugün gerçekleştiriliyor. Adaylar sınav başlamadan önce en çok ALES başlangıç ve bitiş saatini merak ederken ALES toplam süresinin ne kadar olduğunu araştırıyor. ÖSYM’nin takvimi sınav günü merak edilen tüm ayrıntıları netleştirdi. ÖSYM’nin takvimi sınav günü merak edilen tüm ayrıntıları netleştirdi.

ÖSYM tarafından düzenlenen yılın son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES 3) bugün ülke genelinde uygulanıyor. Sabah oturumu öncesi adayların gündeminde sınavın başlangıç saati, bitiş zamanı ve toplam sınav süresi yer alıyor.

ALES SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

ALES 3 oturumu için belirlenen başlangıç saati bu yıl da değişmedi. Sınav 10.15’te başlayacak. Adayların 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı yeniden hatırlatıldı. Bu nedenle ÖSYM, adayların sınav yerlerine erken gitmesini ve giriş belgelerini kontrol ederek hareket etmesini öneriyor.

Adayların sınav giriş belgeleri ile kimliklerini eksiksiz bir şekilde yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

ALES saat kaçta bitiyor, sınav süresi ne kadar? ALES/3 oturumu bugün gerçekleşiyor

ALES SAAT KAÇTA BİTİYOR?

ALES oturumu toplam sürenin dolmasının ardından 12.30’da sona erecek. 150 dakikalık sınav süresi boyunca adaylar sayısal ve sözel testlerde performans gösterecek.

Sınavın sona ermesiyle birlikte ÖSYM, her ALES oturumunda olduğu gibi kitapçık ve cevap anahtarını gün içinde paylaşmayı planlıyor. Bu nedenle adayların sınav sonrasında sonuçlarını kontrol etmeden önce resmi açıklamaları takip etmeleri önem taşıyor.

ALES SINAV SÜRESİ NE KADAR, KAÇ DK SÜRÜYOR?

ALES 3 sınav süresi toplam 150 dakika olarak belirlendi. Bu süre içinde adayların iki testten oluşan sınavı tamamlamaları gerekiyor.

ÖSYM’nin belirlediği standart süre tüm ALES oturumlarında aynı şekilde uygulanıyor. Sürenin sınav başlama saatinden itibaren hesaplanması nedeniyle adayların zaman yönetimi, doğru test stratejileri ve dikkat kontrolü büyük önem taşıyor.

ALES’TE SAAT, HESAP MAKİNESİ VEYA ELEKTRONİK CİHAZ KULLANILABİLİR Mİ?

Hesap makinesi, akıllı saat, telefon, kulaklık ve tüm elektronik cihazlar kesin olarak yasaktır. ÖSYM, sınav için gerekli tüm araç gereçleri (kalem, silgi, kalemtıraş) salonda sağlamaktadır.

IREM ÖZCAN

