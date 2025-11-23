Kış aylarının vazgeçilmezi bu kez ücretsiz dağıtıldı! "Tarlada 2, markette 30 TL"
Hatay'ın Samandağ ilçesinde verimin yüksek olduğu kış aylarının vazgeçilmez meyvesi mandalinada tarla fiyatı 2 TL'ye kadar düşünce üreticiler, tonlarca mandalinayı vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Fiyatlara ilişkin konuşan Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı, "Bahçede mandalina 2 ila 4 TL arasından satılırken nakliye gibi bahaneler üreterek marketlerde 30 TL satılıyor" diye konuştu.
- Türkiye'nin batısında don olayı yaşanırken, Hatay'daki mandalina üretimi olumsuz etkilendi.
- Üreticiler, fiyat düşüşüne karşın iyi bir rekolte elde ettiler.
- Mandalinalar tarlada 2-4 TL'ye satılırken marketlerde 30 TL'ye satılıyor.
Türkiye'nin en verimli topraklarının yer aldığı Hatay'da bu yıl mandalina bereketi yaşanıyor. Adeta dalları kırılırcasına bereketli olan mandalina da fiyatta tarlada 2 TL'ye kadar geriledi.
ELDE KALINCA TONLARCASI ÜCRETSİZ DAĞITILDI
Hatay halinden 5 TL'ye çıkan mandalinası elinde kalan üreticiler, tonlarca ürünü Samandağ ilçe merkezinde vatandaşlara ücretsiz dağıttılar.
Açıklamalarda bulunan Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı, "Türkiye'nin batı tarafından bir don olayı yaşandı. Samandağ'da birkaç defa yaşadık ama bu yıl don bizi teğet geçti. Biz oda olarak bütün çiftçilere ülke ekonomisine katkı sağlamak adına harekete geçtik. Karşı tarafta don olmuş ve verim düştü. Biz de çiftçilerimize mandalinaya bakmasını ve önümüzdeki süreçte fiyat edebileceğini anlattık. Çabalar gösterdiğimizde şu anda hem rekolte hem de kalite anlamında güzel mandalina oluşturduk ama hasat edilmesi gereken mandalina, çok fazla talep görmüyor" dedi.
TARLADA 2 MARKETTE 30 TL
Bahçe ve market fiyatları arasında makas olduğunu anlatan Kamacı, "Bahçede mandalina 2 ila 4 TL arasından satılırken nakliye gibi bahaneler üreterek marketlerde 30 TL satılıyor" diye konuştu.