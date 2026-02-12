İSTANBUL ANADOLU 30. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

İstanbul Anadolu 30. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davalı 67369***402 T.C. Kimlik numaralı Murat FİNCAN'a Mahkememizin 2024/1401 Esas 2025/1078 karar sayılı kiralananın tahliyesi davasında;Davanın KABULÜ ile, davalının Dedepaşa Cad. Viaport HOUSES SUİTESİ B2 Blok Daire:140 Kurtköy/Pendik/İstanbul adresinden tahliyesine, Alınması gerekli 11.066,22 TL karar ve ilam harcından peşin alınan 2.766,56 TL harcın mahsubu ile bakiye 8.299,66 TL'nin davalıdan tahsili ile HAZİNEYE İRAD KAYDINA, Davacı tarafından davanın başlangıcında yatırılan 195,80 TL başvurma harcı, 2.766,56 peşin harcın, 400,00 TL tebligat ve müzekkere posta gideri,13.104,00 TL Basın İlan Kurumu ücreti olmak üzere toplam 16.466,36 TL mahkeme masrafının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihi itibarı ile yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca davacı lehine 25.920,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,Suçüstü ödeneğinden karşılanan 2.320,00TL arabuluculuk ücretinin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,Kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde HMK 333.maddesi gereğince yatıran tarafa iadesine, karar verilmiş olup, teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 24/12/2025