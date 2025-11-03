Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > "Karadeniz'de olmaz" dediler! Bu yöntemle tam 16 tropikal meyve yetiştiriyorlar

"Karadeniz'de olmaz" dediler! Bu yöntemle tam 16 tropikal meyve yetiştiriyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Karadeniz, Tropikal Meyve, Sera, Muz, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karadeniz ikliminde yetişmesi zor olan muz, mango ve ejder meyvesi gibi tropikal ürünler bölgedeki özel seralarda başarıyla yetiştiriliyor. 16 tropikal meyve yetiştirdiklerini söyleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ethem Gözkonan, "Işık, sıcaklık ve nemi kontrol altında tutarak Akdeniz Bölgesi iklimini buraya taşıyoruz" dedi.

Karadeniz Bölgesi'ndeki seralarda artık muz, mango ve ejder meyvesi gibi tropikal meyveler de yetiştiriliyor.

Tarımın kendi çemberinde önemli bir bilim olduğunu, bu veriler ile hareket edildiğinde her şeyin üretiminin mümkün olduğunu ortaya koymayı hedefleyen çalışmalar ile farklı bölgelerin iklimi Karadeniz Bölgesi'ne taşınmış oluyor.

16 FARKLI TROPİKAL MEYVE YETİŞTİRİLİYOR

Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ethem Gözkonan, tropikal sera projesiyle üreticilere örnek bir model sunduklarını belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in vizyonu doğrultusunda üreticilerin farkındalığını artırmak için birçok proje yürütüyoruz. Tropikal seramızda muzla birlikte 16 farklı tropikal meyve yetiştiriyoruz. Kontrollü şartlar altında bu meyvelerin Karadeniz’de üretilebileceğini göstermek istedik" dedi.

SERALAR ZAMAN ZAMAN ZİYARETE AÇILIYOR

Tarımın bilimsel temellere dayanması gerektiğine dikkat çeken Gözkonan, "Amacımız ticari bir faaliyet yürütmek değil; doğru üretim teknikleriyle her ürünün her bölgede yetişebileceğini göstermekti. Tarım kendi içinde önemli bir bilimdir. Bu farkındalığı üreticilerimiz de görsün diye seramızı zaman zaman ziyarete açıyoruz" diye konuştu.

"AKDENİZ İKLİMİNİ KARADENİZ'E TAŞIYORUZ"

Seralarda iklim şartlarının kontrollü şekilde sağlandığını vurgulayan Gözkonan, "Muz, Karadeniz iklimiyle tam uyumlu değil. Bu nedenle ışık, sıcaklık ve nemi kontrol altında tutarak Akdeniz Bölgesi iklimini buraya taşıyoruz. Tarım çok detaylı bir bilimdir, rastgele yapılacak bir iş değildir. Biz burada bilimsel yöntemlerle muzun yanı sıra mango ve ejder meyvesi gibi ürünler de yetiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

3 Kasım BUSKİ su kesintisi! Bursa su kesintisi ne zaman bitecek?2026 pasaport harcı ne kadar, kaç TL olacak? Kimlik ve ehliyet harç oranı merak ediliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eliyle tek tek soyuyordu! Kendi makinesini yaptı, kazancını 8 yılda 2 katına çıkardı - YaşamKendi makinesini yaptı, kazancını 2'ye katladıCinayetleri aydınlatacak DNA devrimi: Bir örnekle yaş ve köken ortaya çıkıyor! - YaşamBir örnekle yaş ve köken ortaya çıkıyor!Tam 3.5 saat sürdü! Van'da yürekler ağızlara geldi, AFAD imdadına yetişti - YaşamTam 3.5 saat sürdü! Yürekler ağızlara geldiDünya alarm veriyor! Bilim insanlarından kritik 2100 uyarısı - YaşamBilim insanlarından kritik 2100 uyarısıYeni haftada hava durumu nasıl olacak? Sağanak yağış kapıdan içeri girecek! - YaşamYeni haftada hava nasıl olacak?Gebze'de çöken binanın sırrı çözülüyor: Uzmanlar yerin derinliklerini inceliyor - YaşamÇöken binada sır çözülüyor: Yerin derinlikleri inceleniyor
Sonraki Haber Yükleniyor...