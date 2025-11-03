Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fatih Özer'in intiharıyla ilgili gündem olan iddia yalanlandı! Çarşaf ve banyo havlusuyla...

Tekirdağ'da tutuklu bulunduğu cezaevindeki tek kişilik odasında ölü bulunan Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer'in kendini iple astığı iddia edildi. Söz konusu iddia kesin bir dille yalanlanarak "Yönetmelik kapsamında odasında bulundurmasına izin verilen çarşaf ve banyo havlusunu birbirine bağlayarak kendisini astığı belirlenmiştir" denildi.

Kurduğu kripto para borsası aracılığıyla çok sayıda kişiyi dolandırmaktan tutuklanan Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kaldığı odada ölü bulunmuştu.

KOCAELİ'NDE DEFNEDİLDİ

Konuyla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatılmıştı. Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerin ardından Özer’in cenazesi dün yakınları tarafından Kocaeli’nin Darıca ilçesine getirildi. Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki Murat Balcı Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Özer'in cenazesi, Nene Hatun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İPLE ASTIĞI İDDİASINA YALANLAMA

Özer'in cezaevindeki tek kişilik hücresinde kendini iple astığı iddiaları ise gündem oldu. Konuyla ilgili Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Açıklamada, "Yönetmelik kapsamında odasında bulundurmasına izin verilen çarşaf ve banyo havlusunu birbirine bağlayarak kendisini astığı belirlenmiştir.

Olayın ardından kurum personelince derhal müdahale edilerek sağlık ekipleri çağrılmış, yapılan kontrolde hükümözlü Faruk Fatih Özer'in vefat ettiği anlaşılmıştır. Gerekli incelemeleri yapmak üzere Genel Müdürlüğümüz tarafından Kontrolör görevlendirilmiştir. Gerek intihar eyleminde kullanılan materyale gerekse olayın oluş biçimine ilişkin gerçeğe dayanmayan haber ve yorumlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz" denildi.

ARNAVUTLUK'TA YAKALANMIŞTI

Faruk Fatih Özer, 2017 yılında kurduğu Thodex adlı platform üzerinden 2 milyar doların üzerinde yatırımcı parasının kaybolduğu iddiasıyla gündeme gelmişti. Türkiye’den yurt dışına kaçtıktan sonra Arnavutluk’ta yakalanan Özer, uzun süren hukuki süreç sonrası Türkiye’ye iade edilmişti. Özer hakkında toplam 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası talep edilmişti.

