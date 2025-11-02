Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Süleyman Soylu'dan 'Thodex Faruk' eleştirilerine tepki: "5 dakika gördüğüm bir kişi üzerinden..."

Süleyman Soylu'dan 'Thodex Faruk' eleştirilerine tepki: "5 dakika gördüğüm bir kişi üzerinden..."

Süleyman Soylu&#039;dan &#039;Thodex Faruk&#039; eleştirilerine tepki: &quot;5 dakika gördüğüm bir kişi üzerinden...&quot;
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in cezaevinde ölü bulunmasının ardından, Özer’le fotoğrafı gündeme gelen AK Parti Milletvekili Süleyman Soylu sert açıklamalarda bulundu. “Beş dakika fotoğraf çektirmek için gördüğüm bir kişinin ölümü üzerinden iftira atan soysuzlar” diyen Soylu, iddiaları yalanlayarak “Sizinle hukuk önünde hesaplaşacağım” ifadelerini kullandı.

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, dün cezaevinde ölü bulundu; Tekirdağ Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Özer'in tek kişilik hücresinde banyo kapısına asılı halde bulunduğu ve intihar ihtimali üzerinde durulduğu belirtilirken, sosyal medyada Özer'le çekilmiş bir fotoğraf üzerinden çeşitli iddialarda bulunanlara eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu tepki gösterdi.

Soylu, paylaşım yapanları “iftira atan, masumiyeti katleden” sözleriyle suçlayıp “Sizinle hukuk önünde hesaplaşacağım” ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu'dan 'Thodex Faruk' eleştirilerine tepki:

X hesabından bir mesaj yazan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Namussuz, kalemlerinden iftira akan satılıklar. Kara parayla fonlandıkları anlaşılınca “bizim haberimiz yoktu” diyerek sıvışan, her türlü kirli ilişkinin içinde olan utanmazlar.

Ömrüm boyunca sadece beş dakika fotoğraf çektirmek için gördüğüm bir kişinin ölümü üzerinden iftira atan, masumiyeti katleden haysiyetsiz, soysuzlar…

Bu memlekete hizmet eden herkese kini olan Türkiye düşmanları…

Emir eri olduğunuz CIA, MI6, MOSSAD’la ilişki kurmayanları; onlara sizler gibi uşaklık etmeyenleri görünce ezikleşiyor, salyalarınızı akıtıyorsunuz.

Sizinle hukuk önünde hesaplaşacağım."

