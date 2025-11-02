Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hızlı yaşadı genç öldü! 23'ünde Thodex'i kurdu, 31'inde F Tipi'nde cesedi bulundu

Yaşam Haberleri

23 yaşında kurduğu kripto para borsası Thodex ile milyarlarca liralık vurgun yapmaktan 11 bin yıl hapse çarptırılan Faruk Fatih Özer’in hızlı yaşantısı, üç yıldır tutulduğu cezaevinde son buldu.

Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, genç yaşta hükmettiği milyarlarca lirayla hızlı yaşadığı hayatı, dün sabah tutulduğu cezaevinde şüpheli bir intiharla sona erdi.

BANYO KAPISINDA ÇARŞAFLARA ASILI BULUNDU

Tekirdağ 1 No.lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan Özer, banyo kapısında çarşafla asılı hâlde gören görevliler hemen durumu bildirdi. Tekirdağ Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. 23 yaşındayken 2017’de önce Koineks adıyla açılan Thodex’i kuran Özer, 1 Kasım 2025’de 31 yaşındayken öldü. 

400 BİN KİŞİNİN PARASINI YURT DIŞINA KAÇIRDI

Faruk Fatih Özer, kurduğu kripto para sitesiyle 400 bin kişiye ait milyonlarca dolar değerindeki kripto parayla yurt dışına kaçmıştı. Hakkında hazırlanan iddianamede 400 bin lira sermayeyle kurulan Thodex’in müştekileri iş ve işlemleri nedeniyle hileli davranışlarla aldattığı kaydedilmişti. Özer’in de aralarında bulunduğu 21 sanığın her biri hakkında ayrı ayrı 12 bin 164 yıldan 40 bin 562 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

ARNAVUTLUK'TA YAKALANMIŞTI

Dosyada firari sanık olarak aranan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos 2022’de Arnavutluk’ta yakalanmıştı. Özer’in yakalandığı esnada üzerinden Galatasaray’da bir dönem oynayan eski futbolcu Adrian Popescu adına düzenlenmiş sahte kimlik kartı ve sürücü belgesi çıkmıştı. Arnavutluk’taki Dıraç Temyiz Mahkemesinin iade kararının ardından aynı yıl 20 Nisan 2023’te ülkeye getirilen Özer, 23 Nisan’da sevk edildiği Anadolu Adalet Sarayında nöbetçi hâkimlik tarafından tutuklanmıştı.

11 BİN 190 YIL 6 AY HAPSİ İSTENMİŞTİ

Davayı 7 Eylül 2023’te karara bağlayan Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Özer’i, 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı. İstinafın kararı bozmasından sonra dosya yerel mahkemeye geri gönderilmişti. Özer’in de aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılanmasına yeniden başlanmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz “Burada intihar şüphesinden bahsediliyor. Bulgulara göre intihar ettiği yönünde ihtimaller var. Tabii tek kişilik odada kalıyor işlediği suç sebebiyle. Odaların girişlerinde kamera var yani bunlar soruşturmanın neticesinde ortaya çıkacak sonuçlar” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

