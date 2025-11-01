Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu olan ve çok sayıda kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Faruk Fatih Özer, kaldığı Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki odasında asılı halde ölü bulundu. Özer'in akşam sayımından sonra kendini astığı ve saatlerce asılı kaldığı bildirildi.

Kripto para borsası Thodex üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Faruk Fatih Özer, kaldığı Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ölü bulundu.

BANYODA KENDİNİ ASTI

Cezaevi görevlileri tarafından yapılan kontrolde Özer'in tek kişilik hücresinde banyoda asılı halde olduğu tespit edilirken, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

SAATLERCE ASILI KALMIŞ

Gazeteci Ceylan Sever, sosyal medya hesabından Faruk Fatih Özer’in intiharına ilişkin paylaşımda bulundu. Sever şu detayları aktardı:

"Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde tek kişilik odada kalıyordu. Sabah 08:00 ve akşam 20:00’de gardiyanlar tarafından sayımlar yapılıyor. Akşam 20:00’den sonra yatak çarşafıyla kendini lavabonun kapısına asmış. Sabah sayımında fark edilmiş. Cezaevindeki psikolojik destek biriminden her hükümlü ve tutuklu gibi ara ara destek almış. Tekirdağ Başsavcılığı konuyu araştırıyor."

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu - 1. Resim

ARNAVUTLUK'TA YAKALANMIŞTI

Faruk Fatih Özer, 2021 yılında yurt dışına kaçtıktan sonra 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye iade edilmişti.

11 BİN YIL HAPSİ İSTENİYORDU

Hakkında "Suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından toplam 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası talep edilmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, Özer'in intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde dururken, olayla ilgili cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

