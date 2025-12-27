Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından olan Survivor 2026 için geri sayım başladı. Yeni sezona dair ilk resmi açıklamalar gelirken yarışmanın başlama tarihi ile birlikte Ünlüler ve Gönüllüler takımlarında yer alacak isimler de netleşti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgiyle takip edilen Survivor’ın yeni sezonu izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Dominik’te geçecek zorlu mücadele öncesinde yarışmanın yayın tarihi ve kadrosu belli oldu. Peki, Survivor 2026 ne zaman başlayacak?

SURVİVOR 2026 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2026'nın başlangıç tarihi, programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı ve Survivor'ın resmi hesabı tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu. Bu kapsamda Survivor 2026 sezonunun 1 Ocak 2026 tarihinde izleyiciyle buluşacak.

Yeni sezonda da Ünlüler-Gönüllüler formatının korunacağı belirtilirken parkurların daha zorlu rekabetin ise önceki sezonlar gibi sert geçmesi bekleniyor.

SURVİVOR 2026 ÜNLÜLER KADROSU

Keremcem, Meryem Boz, Serhan Onat, Selen Görgüzel, Mert Nobre, Dilan Çıtak, Seren Ay Çetin, Murat Artın, Deniz Çatalbaş, Bayhan.

SURVİVOR 2026 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Gözde, Ramazan, Lina, Onur Alp, Nisanur, Erkan, Beyza, Eren, Sude, Engincan.

