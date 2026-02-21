Karadeniz’de iki komşu mahalleyi yalnızca 7 metrelik bir yol ayırıyor; yolun bir tarafı Samsun, diğer tarafı Ordu sınırında kalıyor. Ramazanda meridyen farkı nedeniyle ezanlar 1 dakika arayla okunuyor, komşular farklı dakikalarda oruç açıyor...

Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde, fıkraları aratmayan sınır komşuluğu, ramazan ayında ilginç görüntülere sahne oluyor.

Samsun'un Terme ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe Mahallesi ile Ordu'nun İkizce ilçesine 24 kilometre mesafedeki Şentepe Mahallesi'ni 7 metrelik dar bir yol ayırıyor. Yaklaşık 80 yıllık yerleşim yerinde yolun bir tarafı Samsun, diğer tarafı Ordu sınırlarında kalıyor. Bu sebeple iki mahalledeki camilerden ezan sesi zaman zaman 1-2 dakika arayla yükseliyor, komşular şehirlerarası alan koduyla birbirini arıyor.

Aralarında yaklaşık 100 metre bulunan iki camiye rağmen Ordu'da yaşayanlar, Samsun tarafına göre 1 dakika daha erken iftar yapabiliyor.

Ordu İkizce Şentepe Mahalle Muhtarı Engin Arslan "Meridyen farklarından dolayı ilk 4 gün aynı anda iftar açacağız, sonraki günlerde birer dakika arayla olacak. Bu da buranın güzelliği" dedi.

