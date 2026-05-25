Galatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Sportif Direktör Devin Özek'in, Avrupa'nın büyük ligleri tarafından yakından takip edildiği belirtildi.

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'a kaybeden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco ve Sportif Direktör Devin Özek'in görevine son verilmişti.

Sarı lacivertlilerle yollarını ayıran Devin Özek, Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatinden kaçmazken birçok takımın radarında olduğu ileri sürüldü.

4 BÜYÜK LİGDEN YAKIN TAKİP

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve İspanya La Liga'dan birçok takım, Devin Özek'i yakın takibe aldı.

Fenerbahçe'den gönderilen 31 yaşındaki sportif direktör de kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazır olduğu belirtildi.

Devin Özek

DEVİN ÖZEK KİMDİR?

Devin Michele Özek, 20 Mart 1995'te Almanya'nın Münih kentinde doğmuş, Türk bir baba ve Alman bir annenin çocuğu olan bir futbol yöneticisidir. Futbolculuk kariyerine Almanya'nın alt liglerinde orta saha oyuncusu olarak başlamış, ancak 2016 yılında henüz 21 yaşındayken aktif futbolculuk kariyerini sonlandırmıştır .

Futbolculuk kariyerinin ardından, 2017 yılında Simon Rolfes'in sahibi olduğu Rolfes & Elsässer şirketinde scout ve futbol kariyeri yöneticisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2021 yılında Bayer Leverkusen'de scout olarak görev almış, ardından kulübün uluslararası ilişkiler sorumlusu olmuştur. 2022 yazında, Leverkusen'in sportif direktörü Simon Rolfes'in yardımcısı olarak atanmıştır .

Devin Özek, UEFA B Lisansı'na sahip olup Türkçe, Almanca ve İngilizce dillerini akıcı şekilde konuşabilmektedir. Bu dil yetkinliği, teknik ekip ile yönetim arasında etkili bir iletişim kurmasına imkan sağlamaktadır.

2025 yılında, Fenerbahçe Spor Kulübü, futbol A takımının daha etkin ve verimli bir yönetim yapısına kavuşturulması amacıyla bir reorganizasyon çalışması başlatmış ve bu kapsamda Devin Özek'i futbol direktörü olarak görevlendirmiştir. Özek, Bayer Leverkusen'in Bundesliga şampiyonluğuna ulaştığı sezonda önemli roller üstlenmiş ve kulübün saha dışı operasyonlarında etkili olmuştur.

