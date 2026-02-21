Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, üç ödeme ve elektronik para kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğlerle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) üç farklı ödeme ve elektronik para kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti.



18 Şubat 2026 tarihli kararlar kamuoyuna Resmi Gazete aracılığıyla duyuruldu. İptal kararları; TTM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’yi kapsıyor.



Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin faaliyet izni, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 26. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi kapsamında iptal edildi. Kararda, kuruluşun ilgili yetkiden açıkça feragat ettiğini veya faaliyetlerini durdurduğunu Bankaya bildirmesi gerekçe olarak gösterildi.



Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin faaliyet izni ise aynı kanunun 26. maddesinin 1. fıkrasının (ç) ve (e) bentleri uyarınca iptal edildi. Buna göre, kuruluşun Kanun’un 14. maddesinde belirtilen şartları kaybettiğinin tespit edilmesi ve faaliyetlerine devam etmesinin ödemelerin güvenliğini tehdit ettiği sonucuna varılması kararın dayanağını oluşturdu.



TTM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin faaliyet izni ise 26. maddenin 1. fıkrasının (a) ve (ç) bentleri kapsamında kaldırıldı. Gerekçe olarak, faaliyet izninin alınmasından itibaren bir yıl içinde yetkinin kullanılmasına başlanmaması ve Kanun’un 14. maddesinde belirtilen şartların kaybedilmesi gösterildi.



Kararlarla birlikte söz konusu şirketlerin ödeme ve elektronik para faaliyetleri resmen sona ermiş oldu.



