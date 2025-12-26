Kaydet

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan bir düğün salonunda, törenin sona ermesinin ardından iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Gerginliğin kısa sürede tırmanmasıyla kavgaya dönüşen olayda, taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Arbede sırasında darp edilerek yere düşen bir kişinin daha fazla zarar görmesini engellemek isteyen damat, yerdeki şahsın üzerine kapanarak ona siper oldu. Çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde, damadın kavgayı ayırma çabası ve yerdeki kişiyi korumaya çalışması dikkat çekti. Olayın ardından taraflar dağılırken, yaşanan o anlar sosyal medyada geniş yer buldu.

