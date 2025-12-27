Yılın en çok kazanan futbolcuları listesinde zirve Ronaldo'nun oldu. Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, 280 milyon dolarlık geliriyle 2025 yılının en çok kazanan futbolcuları arasında zirvede yer aldı. Bu yıl Messi' nin kazancını ikiye katlayan Cristiano Ronaldo'nun kariyeri ve serveti merak konusu oldu.



Futbol dünyasında birçok rekorun altında imzası bulunan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 40 yaşında. Portekiz Milli Takımı'nın yanı sıra Manchester United, Real Madrid ve Juventus gibi Avrupa'nın başat kulüplerinde forma giymesinin ardından kariyerini Suudi Arabistan'a yönlendiren Ronaldo, rekorları bir motivasyon kaynağı olarak gördüğünü pek çok kez ifade etmişti.

EN FAZLA MİLLİ MAÇA ÇIKAN İSİM 21 yıllık milli takım kariyerinde Portekiz formasını birçok kez giyen Ronaldo, Kuveytli Bader Al-Mutawa'yı (196) geçerek erkek futbolunda en fazla milli maça çıkan isim oldu. Rekorları ele geçirmeyi sürdüren Cristiano Ronaldo, futbol tarihinin en golcü ismi olarak dikkati çekiyor. Ronaldo, en çok maça çıkma rekorunu kırdığı milli takımlarda, en golcü oyuncu unvanını da elinde bulunduruyor.

FUTBOL TARİHİNİN EN GOLCÜSÜ Real Madrid'de toplam 16 kez kupa kaldıran Ronaldo, 2016 yılında Portekiz Milli Takımı'nda Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşarken, 2019 yılında ise UEFA Uluslar Ligi'nde zafere ulaştı. Manchester United formasıyla Ronaldo, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3 İngiltere şampiyonluğu, 1 İngiltere Federasyon Kupası, 2'şer İngiltere Lig Kupası ve İngiltere Süper Kupası (FA Community Shield) kazandı. Juventus formasıyla ise Portekizli golcü, 2'şer İtalya şampiyonluğu ve İtalya Süper Kupası ve 1 İtalya Kupası zaferi yaşadı.

Sporting Lizbon formasıyla ise Ronaldo, 1 Portekiz Süper Kupası kazandı. Ronaldo, Al-Nassr formasıyla ise Arap Kulüpler Şampiyonlar Kupası'nı elde etti. Ronaldo, Manchester United ile 346 karşılaşmada 145 gol, Juventus'ta 134 maçta 101 gol ve Sporting Lizbon'da 31 müsabakada 5 gol attı. Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden 38 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar Al-Nassr'da çıktığı 50 resmi maçta ise 44 gol buldu

RONALDO'NUN ÖDÜLLERİ Ronaldo, futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Altın Top'u 5 kez kazanmayı başardı. Manchester United'da 2008 yılında bu ödüle ilk kez layık görülen Portekizli futbolcu, Real Madrid'de koleksiyonunu geliştirdi. Yıldız futbolcu, Real Madrid formasıyla 2013, 2014, 2016 ve 2017 yıllarında Altın Top (Ballon d'Or) ödülü elde etti. FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu ödülünü 2008 (Manchester United), 2016 ve 2017'de (Real Madrid) olmak üzere iki kez alan Ronaldo, Avrupa'da yılın en golcü oyuncusuna verilen Altın Ayakkabı ödülünü de 4 defa (2007-2008, 2010-2011, 2013-2014, 2014-2015) kazandı.

RONALDO'NUN SERVETİ Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Cristiano Ronaldo, 1,4 milyar dolarlık net servetiyle ilk milyarder futbolcu oldu. Al-Nassr ile 400 milyon doları aşan sözleşmesi bulunduğu iddia edilen Portekizli efsane, ciddi sponsorluk gelirleriyle de gelirini arttırıyor.

