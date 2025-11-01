Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Faruk Fatih Özer kimdir, neden tutuklanmıştı? Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu

Türkiye’nin en büyük kripto para dolandırıcılığı davası olarak tarihe geçen Thodex vakasında önemli bir gelişme yaşandı. Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in cezaevindeki odasında ölü bulunduğu iddia edildi! Söyletinin ardından ise kamuoyunca Faruk Fatih Özer kimdir, neden tutuklanmıştı, öldü mü gibi sorular gündeme taşındı.

FARUK FATİH ÖZER KİMDİR?

Faruk Fatih Özer 1994 yılında Kocaeli’nde doğmuştur. Yazılım ve teknolojiye genç yaşlarda ilgi duyan Özer 2017 yılında “Koineks” adıyla kurduğu platformu daha sonra “Thodex” olarak yeniden yapılandırdı.

Thodex, kısa süre içinde Türkiye’nin en çok kullanılan kripto para borsalarından biri haline geldi. Dijital varlık piyasasında popülerlik kazanan  platform, 2021 yılında yaşanan büyük skandal ile kamuoyunun gündemine oturdu.

Faruk Fatih Özer kimdir, neden tutuklanmıştı? Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu - 1. Resim

FARUK FATİH ÖZER NEDEN TUTUKLANMIŞTI?

2021 yılının Nisan ayında Thodex’in faaliyetlerini ani şekilde durdurması ve milyonlarca dolarlık yatırımın erişilemez hale gelmesinin ardından Faruk Fatih Özer’in yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı.

390 bin kullanıcıyı etkilediği belirtilen bu olay sonrası Özer hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. 30 Ağustos 2022’de Arnavutluk’ta yakalandı. 2023’te Özer Türkiye’ye iade edildi ve tutuklandı.

Faruk Fatşh Özer “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından yargılanmaya başlandı.

Faruk Fatih Özer kimdir, neden tutuklanmıştı? Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu - 2. Resim

FARUK FATİH ÖZER ÖLDÜ MÜ?

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in cezaevindeki odasında ölü bulunduğu iddia edildi. Belirtilene göre Faruk Fatih Özer, kaldığı Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki odasında asılı halde bulundu.

