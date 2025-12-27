Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi beklenirken, Karayolları ve trafik ekipleri sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde gece saatlerinde kar yağışı başladı. Özellikle D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak ve Seymenler mevkilerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaz gelinliğini giydi.

KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYE ULAŞTI

Yeşil alanlarda kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaşırken, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde de kar yağışı aralıklarla etkisini devam ettiriyor.

Bolu Dağı’nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Karayolları ekipleri de kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için güzergahta teyakkuz halinde. Ekipler, belirli noktalarda kar küreme ve tuzlama araçlarını hazır bulunduruyor.

ULAŞIMDA AKSAMA YOK

Şu an için ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmazken, görüş mesafesinin düştüğü bölgelerde sis lambaları da devreye girdi. Kar yağışının akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası