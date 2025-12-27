Anadolu Ajansı
İki aracın çarpışmasında ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var
Balıkesir'de iki otomobilin çarpışması sonucu ortalık savaş alanına döndü. Feci kazada 5 kişi yaralandı.
Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde H.K'nin kullandığı 03 ACE 249 plakalı otomobil, Balıkesir-Edremit kara yolu Ortamandıra Mahallesi mevkisinde, H.H. idaresindeki 06 FB 4658 plakalı otomobille çarpıştı.
5 KİŞİ YARALANDI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile H.K'nin kullandığı otomobildeki H.K, Z.K. ve E.S.K. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
