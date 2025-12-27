Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22 Aralık itibarıyla 2025'te 22'si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakaten olmak üzere 50 ülkeye toplam 73 yurt dışı ziyareti yaptı. 23 ülkenin dışişleri bakanını da Türkiye'de ağırlayan Fidan, yurt içi ve dışında 89 ülkeden mevkidaşıyla 240 ikili görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Hakan Fidan'ın 2025'teki ziyaretleri ve katıldığı toplantılara ilişkin bilgi paylaştı.

Buna göre, Fidan 22 Aralık itibarıyla bu yıl 22'si Cumhurbaşkanı Erdoğan'a refakaten olmak üzere 50 farklı ülkeye 73 yurt dışı ziyareti yaptı. Bakan Fidan, ayrıca 10'u Erdoğan'a refakaten olmak üzere yurt dışında toplam 31 çok taraflı toplantıya katıldı.

23 MEVKİDAŞINI AĞIRLADI

Fidan, aynı dönemde 23 ülkenin dışişleri bakanını da ikili ziyaretler kapsamında Türkiye'de ağırladı.

Dışişleri Bakanı Fidan, bunun yanı sıra 2025'te Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 4'üncü Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle 49, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği (AL) Gazze Temas Grubu Toplantısı dolayısıyla 7, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı vesilesiyle 26, İİT 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı dolayısıyla 39, Balkan Barış Platformu vesilesiyle 4 ve Gazze Konulu Bakanlar Toplantısı vesilesiyle 4 ülkeden mevkidaşlarını konuk etti.

240 İKİLİ GÖRÜŞME

Fidan, 2025'te yurt içi ve dışında 89 ülkenin dışişleri bakanı ile 240 ikili görüşme gerçekleştirdi.

