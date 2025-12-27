Baba işte, anne markette! Evde çıkan yangında 2 çocuk can verdi
Mersin'in Silifke ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşları 1 ile 7 olan 2 çocuk hayatını kaybetti. Olay sırasında babanın işte, annenin ise markette olduğu öğrenildi.
Mersin'in Silifke ilçesinde, annenin markete gittiği sırada evde yalnız kalan 1 ve 7 yaşlarındaki iki çocuk, sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti.
- Mersin'in Silifke ilçesinde müstakil bir evde yangın çıktı.
- Yangın, sobadan çıktığı iddia edildi.
- Evde yalnız bulunan 1 yaşındaki Ayaz ve 7 yaşındaki Poyraz adlı iki çocuk hayatını kaybetti.
- Çocukların annesi, yangın sırasında markete gitmişti.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bugün sabah saatlerinde Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Mukaddem Mahallesi 220 Sokak No:20'de bulunan müstakil evde yangın çıktı.
ANNE MARKETE GİTMİŞ
İddiaya göre, Baba H.T. işe gittikten sonra anne A.T de çocukları 1 yaşındaki Ayaz ile 7 yaşındaki Poyraz'ı evde bırakıp yaklaşık 300 metre uzaktaki markete gitti. Bu sırada sobadan yangın çıktı. Market dönüşü yangını fark eden anne ve çevredekiler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi.
2 ÇOCUK DA HAYATINI KAYBETTİ
Merkez bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini sevk etti. Alev alev yanan eve ekipler müdahale ederek söndürdü. Yangında içeride bulunan 2 çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Güvenlik güçlerinin ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından 2 çocuğun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
2 çocuğunu kaybeden annenin olay yerinde feryat ettiği yangınla ilgili soruşturma sürüyor.