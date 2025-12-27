Mersin'in Silifke ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşları 1 ile 7 olan 2 çocuk hayatını kaybetti. Olay sırasında babanın işte, annenin ise markette olduğu öğrenildi.

Bugün sabah saatlerinde Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Mukaddem Mahallesi 220 Sokak No:20'de bulunan müstakil evde yangın çıktı.

ANNE MARKETE GİTMİŞ

İddiaya göre, Baba H.T. işe gittikten sonra anne A.T de çocukları 1 yaşındaki Ayaz ile 7 yaşındaki Poyraz'ı evde bırakıp yaklaşık 300 metre uzaktaki markete gitti. Bu sırada sobadan yangın çıktı. Market dönüşü yangını fark eden anne ve çevredekiler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi.

Baba işte, anne markette! Evde çıkan yangında 2 çocuk can verdi

2 ÇOCUK DA HAYATINI KAYBETTİ

Merkez bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini sevk etti. Alev alev yanan eve ekipler müdahale ederek söndürdü. Yangında içeride bulunan 2 çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Güvenlik güçlerinin ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından 2 çocuğun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Baba işte, anne markette! Evde çıkan yangında 2 çocuk can verdi

2 çocuğunu kaybeden annenin olay yerinde feryat ettiği yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Baba işte, anne markette! Evde çıkan yangında 2 çocuk can verdi

Haberle İlgili Daha Fazlası