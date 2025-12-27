Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye dev mali destek geldi. IPA 2024 Yılı Eylem Programı kapsamında imzalanan finansman anlaşması yürürlüğe girerken, Türkiye için yaklaşık 18 milyar TL’lik kaynak resmen açıldı.

Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan “Türkiye için Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) 2024 Yılı Eylem Programına ait Finansman Anlaşması” yürürlüğe girdi.

İMZALAR ATILDI, SÜREÇ RESMEN BAŞLADI

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre anlaşma, Türkiye adına Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Avrupa Komisyonu adına ise Doğu Komşuluk Bölgesi ve Türkiye Direktörü Adrienn Kiraly tarafından imzalandı. Anlaşma, 22 Aralık itibarıyla uygulamaya alındı.

AB’den Türkiye’ye dev kaynak! 18 milyar TL onaylandı

366 MİLYON AVROLUK DEV KAYNAK TÜRKİYE’YE AÇILDI

Yürürlüğe giren finansman anlaşmasıyla Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye’ye aktarılacak fonların önü açıldı. Bu kaynaklar, 2021-2027 dönemini kapsayan “Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA III) 2024 Yılı Programlaması” kapsamında hayata geçirilecek proje ve programlarda kullanılacak.

7 STRATEJİK ALANDA BÜYÜK HAMLE

Toplam 366 milyon avroluk ( yaklaşık 18 milyar TL) bütçeye sahip anlaşma kapsamında temel haklar, içişleri, organize suçlarla mücadele, müktesebat uyumu ve iyi yönetişim, çevre ve iklim değişikliği, enerji, rekabetçilik, istihdam, eğitim ve sosyal politikalar alanlarında projeler hayata geçirilecek. Ayrıca “Birlik Programları” başlığı altındaki çalışmalar da bu finansmanla desteklenecek.

TÜRKİYE–AVRUPA HATTINDA GÜÇLÜ MESAJ

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi, Türkiye’nin Avrupa ile kurduğu mali ve kurumsal iş birliğinin sürdüğünü ortaya koydu. Türkiye, bu kaynaklarla hem reform süreçlerini hızlandıracak hem de ekonomik, sosyal ve çevresel alanlarda yeni adımlar atacak.

