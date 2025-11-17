Türkiye, NATO ve AB üyesi Portekiz için inşa edeceği ilk askeri geminin sac kesimini İstanbul’da yaptı. Proje, Türkiye’nin Avrupa’ya yönelik ilk askeri gemi ihracatı olarak tarihe geçti.

Türkiye, Portekiz Donanması için gerçekleştirdiği ilk askeri gemi projesinde çelik kesimine İstanbul’da başladı. Türkiye ile Portekiz arasında imzalanan anlaşma, bir NATO ve Avrupa Birliği üyesine yapılan ilk askeri gemi ihracatı olması nedeniyle kritik önem taşıyor.

Ada Tersanesi’nde düzenlenen törende konuşan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, bu adımın Türkiye ile Portekiz arasında stratejik bir döneme geçiş anlamı taşıdığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Portekiz donanması için iki adet denizde ikmal ve lojistik destek gemisi inşasına yönelik, "Bugün gerçekleştirilen sac kesim töreniyle bu tarihi projenin ilk somut adımını attık." dedi.

"BARIŞA HİZMET EDECEK DENİZ PLATFORMU İNŞA EDİYORUZ"

Görgün, törende yaptığı konuşmada şu ifadeyi kullandı:

"Çelik kesme töreniyle, insanlığa barış içinde hizmet edecek ve çatışma zamanlarında caydırıcılık sağlayacak bir deniz platformunun oluşturulmasını harekete geçiriyoruz."

Türkiye ve Portekiz, 17 Aralık 2024’te Lizbon’da iki Yardımcı Petrolcü ve Lojistik Gemisi için sözleşme imzalamıştı.

14.000 DENİZ MİLLİK MENZİL VE GENİŞ GÖREV YELPAZESİ

Görgün gemilerin 14 knot ekonomik hızla 14.000 deniz miline ulaşacağını, bu sayede transoseanik görevleri rahatlıkla yerine getirebileceğini aktardı.

Gemi, denizde ikmalden lojistik desteğe, amfibi operasyonlardan tıbbi yardıma uzanan geniş bir görev yelpazesine sahip olacak şekilde tasarlandı. Ayrıca arama kurtarma ve insani yardım faaliyetlerinde de etkin biçimde kullanılabilecek kapasiteye sahip.

Gelişmiş iletişim altyapısı, komuta-kontrol sistemleri, sensör paketi ve silah donanımıyla gemilerin müttefik deniz kuvvetlerine güçlü katkı sunacağı ifade edildi.

NATO GÖREVLERİNDE KRİTİK ROL

Platformların 20’ye kadar hafif zırhlı araç taşıyabildiği, helikopter ve İHA operasyonlarına uygun uçuş güvertesi ve hangara sahip olduğu kaydedildi.

Görgün , bu kapasitenin NATO liderliğindeki ortak operasyonlarda kritik bir rol oynayacağını söyledi.

TÜRK DENİZ MÜHENDİSLİĞİNDE YENİ DÖNEM

STM’nin ana yüklenici olduğu projede yaklaşık 30 Türk şirketi görev alıyor. Görgün Türkiye’nin MILGEM, TCG Anadolu, TF-2000 ve MILDEN gibi projelerle dünya standartlarında denizcilik teknolojisi geliştirdiğini hatırlattı.

Portekiz’in Türkiye’yi tercih etmesi Avrupa’nın askeri gemi inşa alanında yeni bir eşik olarak kayıtlara geçti.

Görgün, Portekiz’in Türkiye’yi seçmesinin “tüm Türk savunma sanayisine duyulan güçlü güveni” yansıttığını ifade ederek süreci şu sözlerle değerlendirdi:

"Bu proje sayesinde sadece teknik bir işbirliği değil, aynı zamanda uluslarımız arasında kalıcı bir stratejik dostluk inşa ediyoruz."

PORTEKİZ: YENİ BİR GÜVEN BÖLÜMÜ

Portekiz Donanması Gemi Programı Direktörü Joao Marques da Costa, İstanbul’daki töreni, Portekiz ile Türkiye arasında yeni bir güven bölümünün başlangıcı olarak tanımladı.

Da Costa, inşa edilen geminin Portekiz’in ulusal ve müttefik operasyonlarına kritik lojistik destek sağlayacağını söyledi.

Projede hedefin en yüksek kalite ve performans standartlarına ulaşmak olduğunu vurguladı.

TESLİMATLAR 36 VE 44 AYDA TAMAMLANACAK

STM Genel Müdürü Özgür Gümeryüz, tasarım çalışmalarının tamamlandığını ve gemilerin planlanan takvime uygun şekilde ilerlediğini anlattı.

"Gemilerin teslimatı, ilk gemi için 36 ay, ikinci gemi için 44 ay olarak planlanıyor. Bu gemilerin Portekiz Donanması’nın bölgesel ve müttefik operasyonlarına önemli katkı sağlayacağına inanıyorum." dedi.

