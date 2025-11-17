Bangladeş’te mahkeme, geçen yılki hükümet karşıtı protestolarda yaşanan şiddet olayları nedeniyle eski Başbakan Şeyh Hasina'yı idam cezasına çarptırdı.

Bangladeş’te özel mahkeme, devrik Başbakan Şeyh Hasina’yı insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırdı. Mahkeme, kararın geçen yıl öğrencilerin önderlik ettiği ayaklanmaya yönelik ölümcül baskının ardından verilen uzun bir yargılama sürecinin sonucu olduğunu açıkladı.

1971’DEN BU YANA EN KANLI DÖNEM

BM raporuna göre, 15 Temmuz – 5 Ağustos 2024 arasındaki protestolarda 1.400 kişi öldü, binlercesi yaralandı. Yaralanmaların büyük bölümünün güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu meydana geldiği kaydedildi.

Mahkeme, protestolara müdahalenin “sivil nüfusa yönelik” ve “yaygın ve sistematik” olduğunu kaydetti.

BM raporuna göre kanlı protestolarda 1.400'den fazla kişi hayatını kaybetti.

MAHKEMENİN SUÇLAMALARI

Kararda Hasina için şu ifadeler yer aldı:

“Protestocuları öldürme ve ağır yaralama amacıyla verilen kışkırtma emri nedeniyle insanlığa karşı suç işlemiştir.”

"İHA’lar, helikopterler ve ölümcül silahların kullanılması emrini vermiştir."

Kararın okunması sürerken ülkedeki gerginlik daha da arttı.

BANGLADEŞ KARAR ÖNCESİ ÇALKALANDI

Karar öncesi ülke genelinde şiddet yükseldi. Son günlerde en az 30 el yapımı bomba patladı, 26 araç ateşe verildi. Dakka sokaklarında güvenlik güçlerinin büyük yığınak yaptığı bildirildi.

GEÇİCİ HÜKÜMET İDDİALARI REDDETTİ

Hasina’nın devrilmesinin ardından göreve gelen Nobel ödüllü Muhammed Yunus liderliğindeki geçici hükümet, davanın “siyasi amaçlı” olduğu iddialarını reddetti. Hükümet sözcüsü, mahkemenin “şeffaf şekilde çalıştığını ve tüm belgeleri düzenli yayımladığını” söyledi.

Hasina mahkemeyi tanımadığını açıklamış, tüm suçlamaları reddetmişti.

HASİNA’NIN OĞLU: İDAM CEZASINI BEKLİYORUM

Hasina’nın oğlu ve hükümet danışmanı Sajeeb Wazed, karar beklentisine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Kararın ne olacağını biliyorum ve annemin idam cezasına çarptırılacağını düşünüyorum.”

Wazed, annesinin Hindistan’da güvende olduğunu ve Hindistan güvenlik güçleri tarafından korunduğunu söyledi.

Partisinin tamamen yasaklanması nedeniyle protestoların artacağı ve ülkenin seçim sürecinde belirsizliğin büyüyeceği iletildi.



Hindistan'a kaçtıktan sonra yargılandı ve partisi önümüzdeki Şubat seçimlerinden men edildi

HASİNA’NIN KURDUĞU MAHKEME BU KEZ ONU YARGILIYOR

Uluslararası Suçlar Mahkemesi (ICT), 2010 yılında Hasina hükümeti tarafından 1971 bağımsızlık savaşındaki suçları yargılamak için kurulmuştu. Yıllar içinde birçok muhalefet liderinin idam kararıyla sonuçlanan davalara imza atan ICT, ülkede en tartışmalı kurum haline geldi.

Şimdi ise mahkeme, Hasina’yı, eski içişleri bakanı ve emniyet müdürüyle birlikte insanlığa karşı suçlarla yargılıyor.

HASİNA’NIN SİYASİ YOLCULUĞU

28 Eylül 1947’de doğdu. Babası Bangabandhu Mujibur Rahman, ülkenin kurucu Cumhurbaşkanıydı.

1975’teki darbe sırasında ailesinin büyük bölümü öldürüldü; Hasina ve kardeşi o sırada Almanya’daydı.

1981’de Bangladeş’e dönerek Avami Birliği’nin liderliğine seçildi.

1996, 2009, 2014, 2018 ve 2024 seçimlerinde iktidara geldi.

Toplam 20 yıl başbakanlık yaptı, ülke tarihinin en uzun süre görev yapan lideri oldu.

Ekonomik kriz, enflasyon, yolsuzluk iddiaları ve muhaliflere yönelik baskı suçlamaları, yönetimine yönelik protestoların fitilini ateşlemişti.

ÜLKEDE BELİRSİZLİK DERİNLEŞİYOR

Bangladeş, Hasina hakkında verilen ölüm cezasının ardından seçimlere aylar kala büyük bir kırılma noktasına girdi. Muhaliflerin sokak çağrıları ve patlak veren şiddet olayları nedeniyle ülkede güvenlik alarmı sürüyor.

MÜZEYYEN BIYIK

