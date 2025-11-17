Hitler’e ait olduğu doğrulanan kanlı kumaş parçası üzerinde yapılan DNA incelemesi, yıllardır tartışılan birçok iddiayı yeniden gündeme taşıdı. Uluslararası ekibin yürüttüğü analizde, genetik yapıya dair bilim insanlarını bile şaşırtan kritik bir detay ortaya çıktı.

BBC’nin haberine göre uluslararası bir ekip, Hitler’e ait olduğu doğrulanan ve İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda Berlin’deki sığınakta bulunan kanlı kumaş parçası üzerinde DNA analizi yaptı.

DNA örneği, daha önce Hitler’in erkek akrabalarından alınan Y kromozomu verileriyle mükemmel şekilde eşleşti.

Adolf Hitler'in kanı üzerinde yapılan DNA analizi, diktatörün soyu ve muhtemel sağlık sorunları hakkında bazı önemli bulguları ortaya çıkardı.

YAHUDİ KÖKENİ İDDİALARI DOĞRU DEĞİL

BBC, raporda yıllardır tartışılan “Hitler Yahudi kökenli miydi?” sorusunun da cevaplandığını yazdı. Analize göre Hitler’in DNA’sında Yahudi kökenine işaret eden bir bulgu bulunamadı.

Bu iddia 1920’lerden beri ortaya atılıyordu.

KALLMANN SENDROMU BULGUSU

Hitler’in DNA’sında ergenlik ve cinsel organ gelişimini etkileyen Kallmann sendromu ile uyumlu genetik işaretler tespit edildi.

OTİZM, ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR YATKINLIĞI EN YÜKSEK YÜZDE 1’LİK DİLİMDE

BBC’nin haberinde yer alan araştırmaya göre Hitler’in genetik yapısı, otizm, şizofreni, bipolar bozukluk ve DEHB gibi nörolojik ve psikiyatrik durumlara yüksek yatkınlık gösteriyor.

Poligenik skorlamada Hitler’in bu alanlarda “en yüksek yüzde 1” grubunda olduğu ifade edildi.

Belgeselde görev alan uzmanlar, bunun bir teşhis olmadığını, yatkınlık göstergesi olduğunu özellikle vurguluyor.

UZMANLARDAN “DAMGALAMA” UYARISI

BBC’nin görüştüğü bazı genetik bilimciler, sonuçların kamuoyunda yanlış yorumlanabileceğini belirtti.

Kings College London’dan Prof. Denise Syndercombe Court şöyle dedi:

“Böyle bulgular, insan davranışını genetiğe indirgeme riski taşıyor. DNA’da bir şeyin kodlanmış olması, kişinin mutlaka bunu sergileyeceği anlamına gelmez.”

İngiltere Otizm Derneği, belgeseli “ucuz bir gösteri” olarak niteledi.

BBC haberinde, Hitler’in DNA’sının incelenmesinin etik yönü de ele aldı. "Hitler gibi birinin izni olmadan DNA’sı incelenebilir mi?”, "Bu çalışma tarihsel sorumluluklarla nasıl bağdaşıyor?" gibi sorular gündeme geldi.

Belgeselde görev alan tarihçiler, Hitler’in doğrudan soyundan gelen biri olmadığı için etik engelin bulunmadığına değindi. Bazı laboratuvarların projeye dahil olmayı reddettiği de BBC tarafından aktarıldı.

"DİKTATÖR GENİ YOK"

BBC’nin görüştüğü akademisyenlerden Prof. Thomas Weber, sonuçların dikkatle ele alınması gerektiğini belirtti:

"Bir diktatör geni yok. Bulgular önemli, ancak davranışı yalnızca genetikle açıklamak mümkün değil."

Amsterdam NIOD Enstitüsü’nden tarihçi Anne van Mourik ise genetik detaylara yoğunlaşmanın, kitlesel şiddeti anlamaya katkı sağlamadığını söyledi:

"Hitler’in biyolojisine değil, normal insanların belirli şartlarda nasıl korkunç şiddet uygulayabildiğine bakmalıyız."

TÜM DNA DİZİLİMİ YAYIMLANACAK

BBC’nin haberine göre Hitler’in DNA dizilimi dört yılda tamamlandı ve çalışma şu anda hakem incelemesinde. Araştırma tamamlandığında tüm DNA dizilimi yayımlanacak.

MÜZEYYEN BIYIK

Haberle İlgili Daha Fazlası