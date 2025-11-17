Umre için gitmişlerdi! Feci kazada 45 kişi hayatını kaybetti
Suudi Arabistan'ın Medine kenti yakınlarında bir otobüs yakıt tankerine çarpıp alev aldı. Feci kazada çoğunluğu Hint vatandaşı 45 umreci hayatını kaybetti.
- Otobüs 46 umreci taşıyordu, sadece 1 kişi hayatta kaldı.
- Hayatını kaybedenlerin 42'si Hindistan vatandaşı.
- Kimlik tespiti zor, çünkü otobüs tamamen yandı.
- Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kazalarda hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.
Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, yetkililer, Suudi Arabistan'ın Mekke kentinden yola çıkan ve Medine yakınlarında yakıt tankerine çarparak alev alan otobüse ilişkin açıklama yaptı.
45 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yetkililer, 46 umreciyi taşıdığı bilinen otobüste sadece 1 kişinin kazadan kurtulduğunu belirtti.
İlk belirlemelere göre, hayatını kaybeden 45 kişiden 42'sinin Hindistan vatandaşı olduğunu aktaran yetkililer, kimlik tespiti için Suudi Arabistan makamlarıyla temas halinde olduklarını söyledi.
Öte yandan otobüsün tamamen yandığı ve kimlik tespitinin bu nedenle zorlaştığı ifade edildi.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımında, kazada yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.