Hindistan’ın Telangana bölgesinde bir erkek yurdunun bekçisi olarak görev yapan bir adam, görev başındayken ayağını pirinç tenceresine sokarak uyuyakaldı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülere tepki yağarken adamın da sarhoş olduğu ve görevden alındığı bildirildi.

Hindistan’ın Sangareddy bölgesinde bulunan Devlet Politeknik Koleji Erkek Öğrenci Yurdu'nda yaşanan skandal olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

AYAĞINI PİLAV TENCERESİNE SOKTU

12 Kasım’da yaşanan olayda, yurtta bekçi olarak görev yapan Shekhar’ın sarhoş bir şekilde uyurken ayağını pirinç tenceresine soktuğu tespit edildi.

Öğrenciler tarafından kayda alınan görüntüler sosyal medyada çok kez tıklandı. Yaşanan skandal, öğrenci ve velilerin dikkatini çekerken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

GÖREVDEN ALINDI

Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan ilave Kaymakam Chandrashekar, bekçi Shekhar'ın görevden alındığını resmen açıkladı. Açıklamada, öğrencilerin sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan bu tür davranışlara kesinlikle tolerans gösterilmeyeceği vurgulandı.

