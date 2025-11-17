Neşeli Günler Filmi'nde Şener Şen'in canlandırdığı "Ziya" karakterinden ilham alan 70 yaşındaki Sadık Çelik'ten takım elbisesi ve ilginç diyaloglarıyla vatandaşları ücretsiz tıraş ediyor, beğenenlere ise tıraş aletini satıyor.

İstanbul'un nadir kalan eski usul işportacıları gün geçtikçe azalırken, Neşeli Günler Filmi'nde Şener Şen'in canlandırdığı "Ziya" karakteri İstanbul'da gerçek oldu.

Şehrin son kalan eski usul işportacılarından 70 yaşındaki Sadık Çelikten; takım elbisesi, beyaz ayakkabıları ve renkli kişiliği ile dikkatleri hemen üzerinde çekiyor. Çelikten vatandaşları ücretsiz bir şekilde sokak ortasında tıraş ediyor. Bu kez Eminönü'nde tezgah açan Çelikten, vatandaşları tıraş ederken sözleriyle çevresindekileri güldürüyor.

Daha sonra ise esprili sözleri ile tıraş yaptığı aleti ise uygun fiyata satıyor. 13 ülke 80 şehirde bedava tıraş yaptığını ifade eden Çelikten, çevresinden her zaman olumlu yorumlar aldığını söylüyor.

"BEN BU İŞİ YAPARKEN ŞENER ŞEN'DEN DE ETKİLENDİM"

13 ülke 80 şehirde bedava tıraş yaptığını ifade eden ve 30 yıldır işportacılık yapan 70 yaşındaki Sadık Çelikten, "Bedava tıraş yaptığım zaman insanlar çok mutlu oluyorlar. Ufak bir tebessüm insanları mutlu ediyor. Ben de insanları mutlu etmek için bu şekilde bedava tıraş yapıyorum. Tıraş yaptığım insanlardan para almıyorum. Ben bu işi yaparken Şener Şen'den de etkilendim. Onun oynadığı bir filimde görmüştüm. Ben ticaret amacıyla değil. İnsanların yüzünü güldürmek amacıyla böyle bir tıraş yapıyorum. Berberler biraz tepki gösteriyor çünkü bir tıraş 400-500 TL altına olmuyor. Ben bedava yaptığım için ufak bir tepki oluyor. Vatandaşlar beni gördüğü zaman çok mutlu oluyor. Herkes çok güzel bir iş yaptığımı söylüyor. Benimle sürekli resim çektiriyorlar" dedi.

