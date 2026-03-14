İran'a saldırılar sonrası Orta Doğu'da patlak veren savaş ve yükselen jeopolitik tansiyon altın piyasalarındaki dalgalanmayı sürdürüyor. Finans Analisti İslam Memiş, altın yatırımcısının gelişmeler karşısında paniğe kapılamaması gerektiğinin altını çizerek, petrol fiyatlarının yakından takip edilmesinin önemini vurguladı. Yılın ikinci yarısında fiyatlarda düşüşün gündeme gelebileceğini ifade eden Memiş "Altın tarafındaki senaryolar aslında petrol tarafındaki hikâyeyi de oluşturuyor" açıklamasında bulundu.



ABD-İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar ile Orta Doğu'da fitili ateşlenen savaş jeopolitik gerilimi tırmandırırken küresel piyasalarda da kırılmaya neden oldu. Bölgedeki çatışmalardan petrolün yanından en çok etkilenen araç ise altın oldu. CNN Türk'e konuşan Finans Analisti İslam Memiş, yatırımcılara önemli uyarılarda bulunarak piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdi.



ALTINDA DALGALANMALAR SÜRECEK Mİ? Kısa vadede altında dalgalanmaların süreceğini ifade eden Memiş, yatırımcının panik yapmaması gerektiğini belirtti. İslam Memiş, nakit ihtiyacı olmayan yatırımcının altındaki mevcut düşüşten endişe duymamasını söyledi.

ALTININ SENARYOSUNU PETROLÜN HİKAYESİ BELİRLİYOR Enerji piyasalarındaki gelişmelerin altının yönünü belirdiğini vurgulayan Memiş, altın fiyatlarının seyrini değerlendirirken yalnızca altına odaklanmanın yeterli olmadığını dile getirdi.

Petrol piyasasının yakından takip edilmesini tavsiye eden Memiş, “Altın tarafındaki senaryolar aslında petrol tarafındaki hikâyeyi de oluşturuyor” sözlerini kullanrak, yatırımcıların petrol fiyatlarını bir referans noktası olarak görmesi gerektiğini belirtti.



Petrolü enerji piyasasının 'bel kemiği' olarak nitelendiren Memiş, nerji piyasasındaki hareketlerin altın fiyatlarını doğrudan etkileyebileceğini hatırlattı.



DÜĞÜN SEZONU GELİYOR, ALTIN ALACAKLAR BEKLEYİŞTE Teknik analizlerin altın fiyatlarında son dönemde görülen düşüşün kalıcı olmadığına dair işaretler verdiğini ifade eden Memiş, özellikle yaz aylarının yaklaşması ve düğün sezonun gelmesi ile fiziki altın talebinin artabileceğini söyledi.



Altın fiyatlarına ilişkin yılın geri kalanına dair öngörülerini de paylaşan Memiş, yılın ilk yarısında ons altının 6 bin dolar seviyesine kadar yükselebileceğini öngördüklerini ifade etti. Ancak yılın ikinci yarısında piyasalardaki rüzgârın tersine dönebileceğini ve bu dönemde düşüşlerin konuşulabileceğini dile getirdi.

