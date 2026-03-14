Bakan Fidan'dan 'bölgesel savaş' uyarısı! Mescid-i Aksa'yı işaret etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile ortak basın toplantısı düzenliyor. ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını değerlendiren Bakan Fidan "Savaşın bölgeye yayılmasından endişeliyiz. İsrail bölgeyi yeni bir istikrarsızlığa sürüklüyor" dedi. İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına dikkat çeken Fidan "İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması bölgemizde yeni bir infiali tetikleyecek tehlikeli bir adımdır" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile bir araya geldi.
Ankara'da ikili görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen Fidan ve mevkidaşı açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Savaşın bölgeye yayılmasından endişeliyiz. İsrail bölgeyi yeni bir istikrarsızlığa sürüklüyor.
İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması bölgemizde yeni bir infiali tetikleyecek tehlikeli bir adımdır.
Netanyahu'nun (Lübnan’da) Hizbullah ile mücadele bahanesiyle yeni bir soykırıma yönelmesinden endişe duyuyoruz.
Türkiye (Ortadoğu'da) her türlü provokasyona karşı direnecektir. Provokasyonlara gelmeme konusunda tam bir irade mevcut.
