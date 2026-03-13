İran’dan Türkiye’ye balistik füze fırlatıldığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı’ndan yapılan açıklamada, "İran Silahlı Kuvvetleri, dost ve komşu ülke Türkiye’ye doğru herhangi bir füze atıldığı yönündeki iddiaları yalanlamaktadır" denildi.

İran'dan düşürülen füze ve Türkiye açıklaması!

PROVOKASYON VURGUSU

ABD ve İsrail yönetimlerinin geçmişte benzer provokatif girişimlerde bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bu tür bir eylemin İran ile Türkiye arasındaki ilişkileri bozmayı amaçlayan ABD ve Siyonist rejim kaynaklı bir provokasyon olabileceği değerlendirilmektedir ve konunun incelenmesi gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

MSB’DEN BALİSTİK MÜHİMMAT AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, İran’dan Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.

